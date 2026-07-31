Estos son todos los equipos que quieren a Erik Lira fuera de Cruz Azul
El mediocampista tiene altas probabilidades de salir de Cruz Azul en este mercado de verano
El futuro de Erik Lira sigue sin resolverse. El mediocampista expresó públicamente su intención de continuar su carrera en Europa, mientras Cruz Azul espera recibir una oferta que permita iniciar las negociaciones.
Su rendimiento con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aumentó el número de interesados. Equipos de Francia, España, Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca fueron vinculados con el futbolista de 26 años, aunque no todos realizaron movimientos concretos.
Cuáles son todos los equipos interesados en Erik Lira
Hasta el momento, estos son los clubes que aparecieron relacionados con una posible contratación del capitán de Cruz Azul:
- AS Mónaco
- Copenhague
- Bournemouth
- ESTAC Troyes
- Alavés
- Ajax
- Feyenoord
- Girona
El grado de interés cambia según cada institución. Algunos equipos únicamente siguieron al mediocampista o preguntaron por sus condiciones, mientras que otros mantuvieron conversaciones con su entorno y con la directiva de La Máquina.
AS Mónaco toma ventaja por el fichaje de Erik Lira
La opción que ganó fuerza durante los últimos días es la del AS Mónaco. El conjunto francés ya habría establecido contacto con Cruz Azul para conocer las condiciones de una posible transferencia.
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Carlos Aviña, director deportivo del club del Principado, habría participado en las conversaciones. Sin embargo, Mónaco todavía necesita liberar una plaza de futbolista extracomunitario antes de avanzar por el mexicano.
El movimiento dependería de la posible venta de Lamine Camara. Una vez resuelta esa operación, el equipo de la Ligue 1 podría presentar una propuesta formal por Lira.
Otro club francés que apareció en la lista es el ESTAC Troyes. El City Football Group siguió al jugador desde antes del Mundial y analizó colocarlo en esta institución. Lens también lo observó, aunque se desconoce si conserva su interés.
Cuánto dinero pide Cruz Azul por Erik Lira
Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2029. La última renovación incluyó un acuerdo para facilitar su salida hacia Europa siempre que la propuesta beneficie a todas las partes.
La directiva cementera podría comenzar a negociar por una cantidad de entre siete y ocho millones de dólares, además de conservar un porcentaje de una venta futura. Por ahora, el club no confirmó la recepción de una oferta formal.
Mónaco aparece como el destino con mayores posibilidades, pero el mercado europeo todavía permanece abierto. Lira ya dejó clara su postura: quiere salir de Cruz Azul y seguirá trabajando para cumplir su objetivo de jugar en Europa.