Todos los que querían a Guido Rodríguez de regreso en Coapa tienen que saber esto

Guido Rodríguez estuvo en boca de todos los aficionados azulcremas en las últimas semanas, pues debido a su nula participación con el West Ham, pidió salir del club en busca de más minutos y así subirse de último momento a la convocatoria de la Selección Argentina para la Copa Mundial de a FIFA 2026. Sin embargo, el mediocampista continuará en Europa y no en Coapa.

Matteo Moretto dio la exclusiva de que Rodríguez está a punto de ser nuevo jugador del Valencia y solo basta por cerrar detalles mínimos. Esta noticia le cayó como balde de agua fría a los americanistas, que lo anhelaban de regreso, aunque ello se vislumbraba complicado debido a la contratación de Rodrigo Dourado, proveniente de Atlético de San Luis .

El argentino pidió salir del West Ham, lo que causó la ilusión de aficionados de Coapa.|Getty Images

“Exclusiva. Valencia está a un paso de Guido Rodríguez. Llegaría cedido hasta junio [de 2026]. El acuerdo con el West Ham está a punto de cerrarse, solo faltan últimos flecos”, compartió el periodista italiano en X.

Adiós al sueño de los aficionados de Coapa

El argentino buscó salir de Inglaterra en este mercado invernal por la falta de minutos. Ante esta situación, surgió el rumor de un posible regreso al América, pero ello lucía complicado por su alto salario, que es de 4.5 millones de euros anuales.

El jugador de 31 años priorizó seguir en Europa y volver a La Liga de España, donde inició su aventura en el viejo continente tras su gran paso por las Águilas, donde estuvo casi 3 años, más un año que jugó para los Xolos de Tijuana.

El campeón de mundo aún es recordado por el americanismo, pues marcó diferencia en los 13 partidos que disputó con los azulcremas, en los cuales se despachó goles, según BeSoccer. Además, fue pieza clave en la obtención de 2 títulos: un Apertura 2018 de la Liga BBVA MX y una Copa MX en 2019.