Todos quedaron anonadados al ver lo que Luis Malagón dijo sobre Gilberto Mora

Gilberto Mora es la gran promesa de la Liga BBVA MX en la actualidad y sus propios compañeros se deshacen en elogios con su talento. Este es justamente el caso de Luis Malagón, referente de la Selección Nacional, quien en una entrevista reciente aprovechó para referirse a la joya de los Xolos de Tijuana y su enorme potencial.

En la previa del comienzo del Clausura 2026 , Malagón dialogó con la prensa y fue contundente al referirse a su joven compatriota. "Es un tipazo", indicó el guardameta de Club América. Y añadió: "Estaba a mi lado en la mesa y vi que es un amor el tipo. Es muy mesurado".

"Creo que tiene las bases muy claras. Sus padres han hecho un gran trabajo con él y lo van a llevar por el mejor camino", afirmó el Señor de la Noche este jueves. "Ojalá se pueda comer el mundo como se debe. Él se lo merece, porque es un buen tipo", remarcó.

"De cariño le decimos Bob Esponja", bromeó Malagón y argumentó: "Siento que solo él merece ese apodo". El portero americanita y la joya de La Jauría se verán las caras en la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los números de Gilberto Mora en el Apertura 2025

En el Apertura 2025, Gilberto Mora dio que hablar por sus grandes actuaciones en el equipo rojinegros, a pesar de tener solamente 17 años. Entre la Fase Regular, el Play-In y la Liguilla disputó 14 partidos y tuvo excelentes registros: cinco goles y una asistencia.

¿Cuándo se enfrentarán Mora y Malagón en la Liga BBVA MX?

Gilberto Mora y Luis Malagón se reunirán en la primera jornada del Clausura 2026 cuando los Xolos de Tijuana reciban a Club América en el Estadio Caliente. El encuentro se llevará a cabo este viernes 9 de enero desde las 21:00 horas (tiempo del centro de México).