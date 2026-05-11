Todos quieren a Keylor Navas pero esta estadística preocupa en Pumas UNAM

La llegada de Keylor Navas al Pedregal está cumpliendo con creces las expectativas de la afición universitaria. El “Halcón” ha demostrado su jerarquía incluso “intimidando” a Henry Martin (Efraín Juárez habló del penal fallado). Sin embargo, detrás de las atajadas espectaculares, existe una cifra que seguramente comienza a generar preocupación interna en él y el club.

La estadística que enciende las alarmas es contundente: Navas ha recibido 50 goles en apenas 38 partidos oficiales con Pumas. Lo más preocupante para el orgullo auriazul es que su principal verdugo es el Club América —que pierde una pieza clave—, marcándole 10 de esas anotaciones. Esto empaña ligeramente el brillo del portero oriundo de Costa Rica.

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Todos los equipos que le marcaron goles a Keylor Navas en Pumas UNAM

A pesar de su innegable calidad, el guardameta costarricense ha visto vulnerada su meta por diferentes rivales tanto en la Liga BBVA MX como en torneos internacionales:

Club América: 10 goles

10 goles Cruz Azul, Chivas de Guadalajara, San Diego y Toluca: 4 goles cada uno

4 goles cada uno Juárez y Pachuca: 3 goles cada uno

3 goles cada uno León, Mazatlán, Puebla, Xolos de Tijuana, Atlanta United y Atlas: 2 goles cada uno

2 goles cada uno San Luis, Rayados de Monterrey, Necaxa, Orlando City, Querétaro y Tigres: 1 gol cada uno

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La serie reciente entre Pumas y América fue responsable en la preocupación de Keylor

La reciente serie de cuartos de final del Clausura 2026 fue el punto de inflexión para la estadística. En una llave con un global 6-6 que nadie olvidará, las Águilas castigaron severamente a Navas. El costarricense tuvo que enfrentar múltiples disparos desde el manchón penal, incluyendo ejecuciones certeras de Alejandro Zendejas.

Aunque Pumas logró avanzar a las semifinales por su mejor posición en la tabla general, recibir seis goles en una sola serie de Liguilla es inusual para un portero de su talla. La vulnerabilidad mostrada ante el poderío ofensivo rival dejó en evidencia que, en esta clase de partidos, la estructura defensiva de Pumas requiere ajustes.

Los grandes logros de Keylor Navas en Pumas UNAM

De igual modo, casi todo es positivo para el tico en la Ciudad Universitaria. En sus 38 encuentros disputados, Keylor ha logrado mantener su valla invicta en 11 ocasiones, lo que representa un 28.9% de efectividad manteniendo el cero. Además, su impacto trasciende los números; se ha convertido en el capitán y la máxima figura de Pumas con Efraín Juárez.

