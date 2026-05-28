Toluca debe remontar la Gran Final contra el mejor equipo del país: de esto hablamos

Toluca es uno de los mejores equipos del futbol mexicano de la última década y lo deja demostrado con sus títulos y por cómo llega a pelear bien arriba prácticamente en todos los torneos. Se sabe que los Diablos Rojos jugarán tres finales este sábado (una de ellas por la Concacaf Champions Cup 2026). Pero sabe que le tocará remontar contra el mejor equipo del país.

Mientras en la Concachampions 2026 a Toluca le tocará enfrentar a un André-Pierre Gignac sediento de venganza, en las divisiones inferiores deberá remontar un resultado realmente muy difícil si quiere salir campeón. Esto es sobre todo porque enfrente tiene al mejor equipo del año, que le ha puesto la vida imposible a todo el resto de los clubes en sus fuerzas básicas.

La sub-17 de Toluca debe remontar un resultado muy difícil en la Gran Final

Lo concreto es que la Sub 17 de Deportivo Toluca FC perdió la final de ida por 2-0 en el Estadio Hidalgo y parece muy complejo que pueda remontarlo este sábado, pero las esperanzas no se pierden. La dificultad radica en que el contrincante está teniendo uno de los mejores torneos de los últimos años, con resultados francamente alentadores para ellos.

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Esos resultados también hacen muy difíciles las cosas para sus rivales. Los Diablos Rojos ya lo sufrieron en el primer partido. Ahora las fuerzas básicas del Toluca deberán golear en la revancha para poder conseguir el título de campeones del Clausura 2026 Sub-17. Lo único positivo es que se juega en las instalaciones de los escarlatas.

La increíble racha de Pachuca, el rival de Toluca en la Gran Final

Lo que hace muy complicado pensar en que se puede remontar el partido es que Pachuca Sub 17 lleva 11 partidos seguidos sin perder en lo que va del torneo, según las estadísticas de Goles y Cifras MX. Al haber vencido a los Diablos Rojos en la ida, tendría que suceder una catástrofe para que se les escurra el título de las manos, lo cual parece casi imposible con esta racha.

Toluca recibe a Pachuca en la final de vuelta este sábado 30 de mayo en las instalaciones Metepec a las 9 a.m. (tiempo del centro de México). Si gana por tres goles de diferencia, será el campeón.

