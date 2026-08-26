Toluca es el favorito en las apuestas: cuánto paga su victoria ante Austin FC

Con estadio confirmado, los Diablos Rojos del Toluca enfrentan al Austin FC en uno de los encuentros de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Las casas de apuestas ya tienen un favorito para este compromiso y las cuotas colocan al equipo de Antonio Mohamed por encima del conjunto de la MLS.

Toluca llega a esta instancia como favorito después de ganar dos de sus tres partidos de la primera fase. Austin FC consiguió avanzar invicto durante los 90 minutos y ahora buscará dar la sorpresa ante el representante de la Liga BBVA MX y último campeón de la Concacaf Champions Cup.

Apuestas Toluca vs Austin FC: quién es favorito para ganar hoy

Las cuotas de una de las principales casas de apuestas colocan a Toluca como favorito para quedarse con la victoria. Estas son las cuotas para el partido:

Victoria de Toluca: paga 1.68

Empate: paga 3.65

Victoria de Austin FC: paga 4.70

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El mercado de goles también espera un partido abierto. La opción de “más de 2.5 goles” aparece con una cuota de 1.65, mientras que el “menos de 2.5 goles” paga 1.93.

Además, el mercado de ambos equipos anotan favorece al “Sí”, con una cuota de 1.65, frente al 2.05 del “No”. Las cuotas pueden cambiar antes y durante el encuentro.

¿A qué hora juegan Toluca vs Austin FC hoy?

El partido se disputará este miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey. El encuentro corresponde a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Este será el primer enfrentamiento oficial entre Toluca y Austin FC, por lo que ambos equipos protagonizarán un duelo inédito.

Los aficionados abrieron un tifo especial con la leyenda “Esto es México”.|Toluca FC

Pronóstico Toluca vs Austin FC: ¿Quién ganará en la Leagues Cup?

Tomando en cuenta las cuotas, el rendimiento de ambos equipos en la primera fase y la experiencia de Toluca en este tipo de encuentros, el pronóstico apunta a una victoria de los Diablos Rojos. La IA de ChatGPT augura un resultado: Toluca 3-1 Austin FC.

Así les fue a Toluca y Austin FC en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026

Toluca venció 3-0 a Seattle Sounders, cayó 1-0 a LAFC y le ganó 3-1 a FC Dallas durante la primera fase. Austin FC, por su parte, derrotó 2-0 a Tijuana y 3-0 a Puebla, además de superar al América en penales después de empatar 1-1.

