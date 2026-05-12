A pesar de la eliminación, estos son los 7 títulos por los que compite Toluca en lo que queda del 2026

Toluca fue eliminado del Clausura 2026 tras caer contra Pachuca en los Cuartos de Final y, si bien fue un golpe duro para la institución, la Liga BBVA MX no estaba dentro de sus prioridades. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se proclamó campeón del futbol mexicano dos veces consecutivas y ahora el objetivo principal es obtener la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, los Diablos aún tienen la posibilidad de ganar hasta 7 títulos antes de que finalice el año.

Antes de ser eliminado por los Tuzos, el propio entrenador de Toluca había declarado que el objetivo principal del equipo para esta temporada es ser campeón de la Concachampions. En caso de ser campeón internacional, el cuadro escarlata clasificará al Mundial de Clubes 2029, pero eso no es todo, ya que tendrá asegurada su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Crédito: Mexsport

Los 7 títulos que Toluca aún puede ganar en el 2026

Los Diablos Rojos aún tienen muchas posibilidades para ser campeón en el año, precisamente, 7 en total:



Concacaf Champions Cup

Campeón de Campeones

Campeones Cup

Derbi de las Américas (si gana Concacaf)

Copa Challenger (si gana Concacaf)

Copa Intercontinental (si gana Concacaf)

Liga BBVA MX (Apertura 2026)

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Toluca se centrará en la Concachampions

Luego de ser eliminado del Clausura 2026, todos los cañones apuntan solamente al título de la Concacaf Champions Cup. El equipo del ‘Turco’ Mohamed se encuentra clasificado a la Final luego de haber eliminado a LAFC en la ronda anterior. La misma se disputará el sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez y el rival a derrotar será Tigres de la UANL.

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Cabe resaltar que Toluca será local en la final internacional porque obtuvieron este beneficio por mejor rendimiento acumulado durante el torneo, superando a los universitarios. El formato actual de partido único dicta que el finalista con mejores estadísticas (puntos y diferencia de goles) es el anfitrión.

Por otra parte, el cuadro escarlata llegará a este partido definitorio con dos bajas sensibles: Alexis Vega y Jesús Gallardo, ambos concentrados con la Selección Mexicana para afrontar la preparación para el Mundial 2026. De todos modos, Toluca ya demostró que sin ambos jugadores pueden pelear de igual a igual contra cualquier equipo.

