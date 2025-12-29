Paulinho le dio a México esta alegría y triunfo que hace 80 años no se obtenía en el futbol

Paulinho llegó a Toluca con el objetivo de dejar huella en el futbol mexicano y, en año y medio dentro del equipo, ya ha conseguido batir marcas históricas dentro de la Liga BBVA MX. Mientras sueña por ser uno de los jugadores de los Diablos Rojos en jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el delantero portugués puede presumir de ser el segundo futbolista en la historia en ganar el campeonato de goleo y la liga dos veces consecutivas en simultáneo dentro del futbol mexicano.

Un récord que resistió casi 80 años sin ser igualado

La última vez que un futbolista logró una hazaña similar fue hace 76 años, cuando Adalberto ‘Dumbo’ López consiguió la misma marca jugando para el Club León durante las campañas 1947 - 1948 y 1948 - 1949. Por esta razón, el nombre de Paulinho quedará inscrito junto a una de las máximas leyendas del balompié nacional y será recordado por siempre dentro del futbol mexicano.

Paulinho fue campeón de goleo y de Liga BBVA MX dos veces consecutivas|Crédito: @TolucaFC / X

Cabe destacar que Paulinho arribó al futbol mexicano en julio del 2024 y rápidamente se consolidó como una de las figuras más imponentes de la Liga BBVA MX. En sus tres primeros torneos dentro del país, el portugués de 33 años obtuvo un tricampeonato de goleo y un bicampeonato de liga con los Diablos Rojos, hazañas que solamente son reservadas para futbolistas de élite.

Paulinho, una inversión arriesgada pero efectiva

La directiva de Toluca realizó una jugada arriesgada al fichar a Paulinho un año y medio atrás. El cuadro escarlata desembolsó alrededor de 8 millones de dólares para contratar al delantero portugués desde el Sporting de Lisboa, cuando su mejor momento ya había pasado en Europa. Sin embargo, su impacto fue inmediato y sostenido, guiando a los Diablos Rojos en los momentos decisivos.

Las estadísticas y palmarés de Paulinho en Toluca