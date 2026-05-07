Aficionados de Toluca le agradecieron a Javier Aguirre por la victoria ante LAFC por esta curiosa razón

Toluca fue uno de los tantos clubes mexicanos afectados por la convocatoria de Javier Aguirre para la preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo de Antonio Mohamed no pudo contar con Alexis Vega ni con Jesús Gallardo para la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, pero aún así pudo vencer a LAFC y alcanzar la final. Los aficionados agradecieron al técnico de México por este triunfo.

Los Diablos fueron claros dominadores del partido y golearon por 4-0 al conjunto de la MLS para soñar con el título de la Concachampions. A pesar de que el ‘Vasco’ Aguirre no le permitió a Toluca tener a dos de sus principales figuras, la afición le agradeció al técnico de la Selección Mexicana por no convocar a Marcel Ruiz ni a Everardo López. Ambos fueron considerados las figuras del partido, de acuerdo a la visión de los aficionados choriceros.

“Gracias Vasco por dejarlos, toda tuya este pase a la final”, fue lo que expresó uno de los aficionados del Toluca. El resto festejaron la presencia de ambos jugadores, quienes también estarán disponibles para enfrentar a Tigres en el partido definitorio por el título que se llevará a cabo el día 30 de mayo. Mientras tanto, Vega y Gallardo ya se encuentran concentrados con el equipo nacional para iniciar el proceso de preparación para el Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



La lista de la Selección Mexicana aún no está cerrada

A pesar de que tanto Everardo López como Marcel Ruiz no fueron convocados por el seleccionador Aguirre para este mes de mayo, ambos aún tienen posibilidades de integrar la lista definitiva para viajar a la Copa del Mundo con México.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que la lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana todavía no está cerrada y está abierta a cambios.

Si bien es cierto que los 20 futbolistas convocados para los amistosos de mayo tendrán una ventaja sobre los demás, otros jugadores de la Liga BBVA MX podrían sumarse a la convocatoria definitiva que México deberá presentar ante la FIFA el próximo 1 de junio.