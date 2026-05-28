Toluca llega invicto a esta Gran Final que pocos conocían y es el gran favorito para ser campeón

Toluca jugará tres finales este sábado (una de ellas por la Concacaf Champions Cup 2026) y hay mucha expectativa para que los de Antonio Mohamed logren levantar un nuevo título en el primer equipo. Sin embargo, hay otra de sus categorías que llega como el gran favorito para levantar el trofeo este fin de semana.

Mientras en la Concachampions 2026 a los Diablos le tocará enfrentar a Tigres y en la Sub 17 deben remontar ante un rival durísimo, en la división más pequeña el panorama es completamente distinto. Esto es sobre todo porque la categoría Sub-15 de Toluca ha tenido un rendimiento arrollador y le ha puesto la vida imposible a todo el resto de los clubes en sus fuerzas básicas.

Toluca Sub-15 está a un paso de coronarse en la Gran Final

Lo concreto es que la Sub 15 de Deportivo Toluca FC ganó la final de ida por 1-0 en El Barrial este miércoles 27 de mayo y el escenario está muy servido para que pueda consagrarse este sábado. La ventaja obtenida como visitante deja a los escarlatas en una posición inmejorable, con resultados francamente alentadores para ellos.

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Esos resultados también hacen muy difíciles las cosas para sus rivales. Los regiomontanos ya lo sufrieron en el primer partido. Ahora las fuerzas básicas del Toluca deberán sellar el trámite en la revancha para poder conseguir el título de campeones del Clausura 2026 Sub-15. Además, se agrega algo positivo: se juega en las instalaciones de los escarlatas.

La increíble racha de Toluca, el gran favorito de la Gran Final

Lo que hace muy viable pensar en que se puede asegurar el campeonato es que Toluca Sub-15 no ha perdido en todo el Clausura 2026, según las estadísticas de Goles y Cifras MX. Los Diablos Rojos registran un saldo impresionante de 15 partidos ganados y 6 empatados, con 52 goles anotados y apenas 21 goles recibidos.

Mientras se habla de que tendría que suceder una catástrofe para que se les escurra el título de las manos, ya están dispuestas las fechas de la revancha. Toluca recibe a Rayados de Monterrey en la final de vuelta este sábado 30 de mayo en las instalaciones Metepec a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México).

