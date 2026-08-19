Toluca obtiene premio de la Liga BBVA MX tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Tras perder el fichaje estrella por lesión, Toluca recibió un reconocimiento oficial de la Liga BBVA MX después de disputar la Jornada 4 del Apertura 2026. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed fue distinguido por su comportamiento dentro de la cancha, en una fecha en la que logró destacar pese a no conseguir una victoria.

El conjunto escarlata fue elegido como el Equipo Fair Play de la Jornada 4 —que terminó con cambios en la tabla de posiciones—, un reconocimiento presentado que premia al equipo con mejor desempeño disciplinario durante cada fecha del campeonato. Los Bravos de Juárez y Pachuca completaron los primeros lugares de la clasificación.

Toluca fue el equipo que mejor se comportó en la Jornada 4

El reconocimiento para Toluca se explica principalmente por su actuación frente a Atlante en el Estadio Banorte. Los Diablos Rojos terminaron el encuentro sin recibir tarjetas y cometieron únicamente 7 infracciones, cifras que le permitieron ubicarse en lo más alto del ranking de Juego Limpio.

TE PUEDE INTERESAR:



La clasificación se determina mediante un sistema de puntuación sobre 100 puntos por jornada. Para establecer el resultado se descuentan unidades de acuerdo con la cantidad de faltas cometidas y las tarjetas amarillas y rojas recibidas.

De esta manera, Toluca consiguió el reconocimiento correspondiente a la cuarta fecha del torneo. FC Juárez y Pachuca ocuparon las posiciones siguientes, aunque existe una particularidad entre los tres equipos.

Ninguno de los tres ganó en la Jornada 4

Toluca, FC Juárez y Pachuca compartieron algo más que su presencia en el podio del Fair Play: ninguno consiguió sumar una victoria durante la Jornada 4 del Apertura 2026.

Los Diablos Rojos empataron 0-0 frente a Atlante en el Estadio Banorte. El conjunto azulgrana generó las oportunidades más peligrosas del encuentro, pero no logró superar la portería defendida por el equipo escarlata.

Por su parte, FC Juárez sufrió una contundente derrota frente a Rayados, que se impuso 6-1 en el Estadio Monterrey. Tampoco pudo quedarse con los tres puntos Pachuca, ya que perdió 2-3 ante Puebla en el Estadio Hidalgo.

Así, Toluca consiguió un reconocimiento que no depende directamente del resultado deportivo. Los Diablos Rojos fueron el equipo más disciplinado de la Jornada 4 y recibieron el premio oficial de la Liga BBVA MX.

