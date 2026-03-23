Toluca logró algo increíble: lleva 7 partidos seguidos sin perder contra este poderoso equipo

Toluca ya no es líder del Clausura 2026, pero aún así se mantiene como uno de los equipos más sólidos de la Liga BBVA MX. Ya finalizada la Jornada 12 y, con la tabla general actualizada, los Diablos Rojos se ubican en la tercera posición con 26 unidades. El empate frente a Pachuca significó un trago amargo para los dirigidos por Antonio Mohamed, sin embargo, lograron una marca increíble ante los hidalguenses.

Luego de haber igualado 1-1 en el Estadio Hidalgo, Toluca sumó su séptimo partido consecutivo sin cosechar derrotas ante los Tuzos. A lo largo de todo este recorrido, el cuadro escarlata acumuló 4 triunfos y 3 empates ante Pachuca, dejando plasmada una notoria superioridad choricera en los últimos años.

Toluca suma 7 partidos consecutivos sin perder ante Pachuca|Liga BBVA MX

Para recordar el último triunfo de Pachuca sobre Toluca hay que remontarse a la final del Apertura 2022 cuando los hidalguenses se quedaron con la victoria por 3-1 en el juego de Vuelta que se llevó a cabo el 30 de octubre de ese mismo año. Con ese resultado, los Tuzos se convertirían en los monarcas de la Liga BBVA MX al haber derrotado a los Diablos Rojos por un contundente 8-2 en el global.

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Los últimos siete partidos entre Toluca y Pachuca

Los escarlatas se mantienen invictos con un saldo de 4 victorias y 3 empates en los últimos 7 partidos jugados entre sí:



Pachuca 1 - 1 Toluca | Jornada 12 | Clausura 2026

Toluca 2 - 2 Pachuca | Jornada 15 | Apertura 2025

Toluca 3 - 2 Pachuca | Jornada 13 | Clausura 2025

Pachuca 2 - 2 Toluca | Jornada 8 | Apertura 2024

Pachuca 2 - 3 Toluca | Jornada 13 | Clausura 2024

Toluca 5 - 0 Pachuca | Jornada 7 | Apertura 2023

Pachuca 1 - 2 Toluca | Jornada 8 | Clausura 2023

Desde que el ‘Turco’ Mohamed es entrenador de Toluca, los Tuzos no han podido doblegar a los escarlatas y esperarán a cortar la racha negativa en un hipotético cruce en la Liguilla del Clausura 2026.

El historial entre Toluca y Pachuca

Toluca sigue liderando el historial ante Pachuca, habiendo conseguido estirar la ventaja en los últimos años. Así están al momento:



Victorias de Toluca: 29.

Victorias de Pachuca: 21.

Empates: 21.

Total de partidos: 71.