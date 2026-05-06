Ni Alexis Vega ni Gallardo: Toluca recupera a otro crack para la recta final del semestre

Toluca especuló con el regreso de Alexis Vega y Jesús Gallardo para afrontar la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup contra LAFC. Incluso, ambos seleccionados estuvieron presentes en el entrenamiento de Antonio Mohamed el pasado martes 5 de mayo, pero ahora deberán regresar a la concentración con la Selección Mexicana. No obstante, el cuadro escarlata recuperará a uno de sus mejores jugadores.

Por petición de la Federación Mexicana de Futbol, todos los jugadores convocados al equipo nacional deberán presentarse esta noche al Centro de Alto Rendimiento. En este contexto, el ‘Turco’ Mohamed finalmente no contará con Vega ni con Gallardo para la Concachampions. De todos modos, el técnico argentino recibió una gran noticia: podrá contar con el regreso de Federico Pereira, zaguero central titular de los Diablos.

|Instagram @fede_pereira6

Federico Pereira regresa de su lesión

Resulta que el defensor uruguayo también estuvo presente en el entrenamiento del día martes junto a las novedades de Vega y Gallardo. Como si fuese poco, Pereira trabajó con el resto del grupo a la par y se vio muy bien desde lo físico. Si su recuperación le permite, será una de las opciones en la última línea para el ‘Turco’ Mohamed esta noche cuando le toque enfrentar al cuadro angelino.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que Pereira se encuentra sin jugar hace un mes, cuando le tocó abandonar el terreno de juego en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions contra LA Galaxy. En aquella ocasión, el zaguero sudamericano se tumbó en el cesped de forma inesperada y tuvo que ser asistido por los médicos del Toluca.

Posteriormente, se dio a conocer que padecía de una molestia en su muslo izquierdo que no le permitió seguir jugando. Ahora, Pereira parece ya estar recuperado y podría volver a sumar minutos en el choque contra LAFC.

Volvió el “ 6” de Toluca 🥹



Otro de los presentes en el entrenamiento de hoy es Federico Pereira, el Uruguayo entrena al parejo de sus compañeros y de estar todo en orden con su lesión, podría tener participación si así lo desea el cuerpo técnico 🔥 pic.twitter.com/Sa3QdM1ogU — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) May 6, 2026

Toluca quiere mantener a Pereira por un tiempo más

Según información que compartió el periodista César Luis Merlo, la directiva de los Diablos comenzó a negociar con la representación de Pereira para renovar su contrato a pesar de tener vínculo vigente hasta el 2028. La intención del cuadro escarlata es extender el contrato de Federico hasta junio de 2031 y así asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más importantes en la zona defensiva.

