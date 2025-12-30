Toluca va por todo: estos son los títulos que podría alcanzar en el 2026

Toluca dominó de punta a punta el futbol mexicano a lo largo del año 2025, consiguiendo el bicampeonato de Liga BBVA MX al ser campeón del Clausura y Apertura del año corriente. Como si fuese poco, los Diablos Rojos consiguieron el título de Campeón de Campeones al derrotar al Club América en la final. Sin embargo, los dirigidos por Antonio Mohamed podrían ganar hasta 10 títulos oficiales a lo largo del 2026.

Todos los títulos que podría ganar Toluca durante el 2026

El primer gran objetivo de Toluca en 2026 será coronarse como tricampeón del futbol mexicano al obtener el título del Clausura 2026, hazaña que solamente las Águilas han conseguido en toda la historia . Pero eso no es todo, ya que si se mantienen como líderes generales o hay una buena combinación de puntos, se transformarían en el Campeón Anual, segundo título que podrían adquirir antes de que termine el primer semestre del año.

Alexis Vega enseñando el trofeo del Apertura 2025|Crédito: @TolucaFC / X

En el medio de ese torneo, se jugará la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo que es difícil, pero no imposible y que podría significar el tercer título del año para los Diablos Rojos. De igual forma, con el término del Clausura, Toluca esperará rival para jugar el Campeón de Campeones, donde podrían obtenerlo de forma automática si consiguen el tricampeonato. En caso de ganarlo, disputarían la Campeones Cup ante Inter Miami.

En este punto, el sexto título posible sería la Leagues Cup, torneo que se juega ante la MLS en el cierre del año. Posteriormente, el Apertura 2026 sería el séptimo título posible para el cuadro escarlata y, en caso de ganar la Concachampions, clasificarán a la Copa Intercontinental. De esta manera, alcanzarían el octavo título posible. Sin embargo, podrían ser diez, ya que este último abarca el Derbi de las Américas, Copa Challenger y la Gran Final.

Porteros de Toluca festejando el bicampeonato|Crédito: @TolucaFC / X

La lista de los títulos posibles de Toluca en 2026

1. Clausura 2026

2. Campeón Anual

3. Liga de Campeones de la Concacaf

4. Campeón de Campeones

5. Campeones Cup

6. Leagues Cup

7. Apertura 2026

8. Derbi de las Américas

9. Copa Challenger

10. Copa Intercontinental

De esta manera, Toluca es el único equipo mexicano que tiene acceso a esta cantidad de trofeos de cara al 2026, que no serían fáciles de conseguir, pero que intentarán buscar a como de lugar para seguir agigantando la imagen de la institución.