Insólito: Cruz Azul y América tuvieron un premio mayor que Toluca pese a ser el bicampeón

Dentro del futbol mexicano, no cabe dudas que Toluca fue el mejor equipo del año. Logró ganar los dos torneos, tanto Clausura como Apertura 2025, obteniendo un bicampeonato histórico . Además de levantar el título de Campeón de Campeones y Campeones Cup. Pese a todos estos logros, al equipo dirigido por Antonio Mohamed no le bastó para posicionarse entre los mejores clubes de Concacaf durante el año corriente, según IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol).

Toluca quedó lejos en el ranking de los mejores equipos de Concacaf, según IFFHS

Con el año a punto de finalizar, IFFHS publicó su ranking de clubes de Concacaf 2025 y los Diablos Rojos ni siquiera figuran dentro del top 10 . El líder de este listado es Cruz Azul, equipo que no ha logrado ganar títulos a nivel nacional, pero que sí ha obtenido la Concachampions 2025. El Club América también aparece como protagonista, ubicándose en la posición número 10 del listado a pesar de no haber ganado títulos en 2025.

Cruz Azul y Club América superan a Toluca en 2025|Crédito: @CruzAzul, @ClubAmerica / X

Otros dos equipos mexicanos que aparecen dentro del top 10 son Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, ubicados en la cuarta y quinta posición respectivamente. Toluca fue el más ganador de México a lo largo del año, pero al no haber participado de la Liga de Campeones de la Concacaf y al ser eliminado de la Leagues Cup de forma temprana, fueron factores claves para que se ubique fuera de los mejores 10 equipos de la confederación.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su ranking de clubes de Concacaf 2025 📊🌎



▪︎🇲🇽Cruz Azul está en el número 1.

▪︎🇨🇷Alajuelense es segundo y el mejor de Centroamérica.

▪︎🇭🇳Olimpia el mejor posicionado de Honduras. pic.twitter.com/Q3mWK3fqCR — TDTV (@tdtvhn) December 29, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿En qué puesto se ubica Toluca en el ranking IFFHS?

De acuerdo a la organización, Toluca es el quinto mejor equipo de la Liga BBVA MX a nivel mundial, posicionándose en el lugar número 15 dentro de Concacaf. El cuadro escarlata supera a Pachuca (17) y Pumas (20) dentro del top 20 de la región. A nivel mundial, los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed se encuentran en la posición número 248.

Los factores que IFFHS tiene en cuenta para elaborar su ranking

Reportes indican que IFFHS se basa en un sistema complejo que otorga puntos a clubes y selecciones por sus resultados en un periodo de 12 meses, ponderando la importancia de las competiciones nacionales e internacionales, y el nivel de la liga o confederación donde se logran esos resultados, otorgando más puntos en torneos continentales como Champions League, Copa Libertadores o Liga de Campeones de la Concacaf.

Por ejemplo, la Concachampions da más puntos que la Leagues Cup y cualquier otra competencia nacional, lo que podría justificar la ausencia de Toluca dentro del top 10. Lo cierto es que IFFHS premia, mayormente, el desempeño de los clubes dentro de las competencias internacionales, razón por la que los Diablos Rojos no logran destacar entre los mejores equipos de la región pese a todos los títulos conseguidos.