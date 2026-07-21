El ex América Federico Viñas volvería a la Liga BBVA MX, pero con otro equipo

Federico Viñas podría regresar al futbol mexicano después de su paso por España. El delantero uruguayo con pasado en el Club América aparece como uno de los nombres que más interés despiertan en el mercado de fichajes. Un club protagonista de la Liga BBVA MX ya negocia su incorporación para el Apertura 2026.

El atacante militó en el Club América y posteriormente pasó por León antes de emigrar al Real Oviedo. Ahora, un gran equipo del futbol mexicano busca convencer al delantero para reforzar su plantel para este semestre lleno de desafíos. Viñas podría ser el refuerzo que tanto querían.

Federico Viñas volvería a la Liga BBVA MX con otro gigante

De acuerdo con el periodista uruguayo Juan Pablo Romero, Toluca ya alcanzó un acuerdo con Grupo Pachuca para incorporar a Federico Viñas. Según la misma información, la operación se cerró en 15 millones de dólares entre los clubes.

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Viñas llegó al futbol español tras destacar en la Liga MX. Con el Real Oviedo formó parte del plantel que consiguió el ascenso a LaLiga. Posteriormente, el equipo perdió la categoría, pero el delantero aportó 6 goles durante la temporada.

Federico Viñas todavía analiza su futuro

Sin embargo, el fichaje todavía no está definido. El delantero de 28 años y su representante aún no llegan a un acuerdo con el conjunto dirigido por Antonio Mohamed, ya que esperan conocer si aparece alguna propuesta procedente de Europa antes.

Aunque Toluca mantiene su interés, el uruguayo sigue valorando todas las alternativas disponibles. Después de su experiencia con el Real Oviedo, el atacante busca definir cuál será el siguiente paso de su carrera.

|Mexsport

El pasado de Federico Viñas en el Club América

El atacante se dio a conocer en el futbol mexicano con el Club América. Durante su etapa con las Águilas marcó 24 goles en 121 partidos, antes de continuar su carrera con León, donde sumó 16 anotaciones en 36 juegos y recuperó protagonismo.

Si finalmente acepta la propuesta de Toluca, Federico Viñas regresará a la Liga MX para defender los colores de un rival directo del América. Por ahora, la negociación entre clubes estaría resuelta, pero la decisión final sigue dependiendo del futbolista y de las posibles ofertas que puedan llegar desde Europa.

