Toluca vs Austin FC: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup

Toluca y Austin FC se enfrentarán en los cuartos de final después de completar una Fase Uno del calendario de la Leagues Cup 2026. El conjunto mexicano terminó entre los mejores de la Liga BBVA MX y el estadounidense hizo lo propio en la MLS, por lo que ahora se medirán por un lugar en las semifinales.

De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla de Toluca está valuada en 92,50 millones de euros, mientras que la de Austin FC alcanza los 40,95 millones de euros. La diferencia es de 51,55 M€ a favor de los Diablos, que cuentan con un plantel cuyo valor supera ampliamente al conjunto estadounidense.

Los 7 jugadores más valiosos de Toluca

Marcel Ruiz (mediocentro, 25 años): 10 millones de euros

Alexis Vega (extremo izquierdo, 28 años): 8 millones de euros

Federico Pereira (defensa central, 26 años): 7 millones de euros

Helinho (extremo derecho, 26 años): 6,5 millones de euros

Franco Romero (pivote, 26 años): 6,5 millones de euros

Nicolás Castro (mediocentro ofensivo, 25 años): 6 millones de euros

Paulinho (delantero centro, 33 años): 5,5 millones de euros

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Los 7 jugadores más caros de Austin FC

Facundo Torres (extremo derecho, 26 años): 10 millones de euros

Brandon Vázquez (delantero centro, 27 años): 5 millones de euros

Myrto Uzuni (extremo izquierdo, 31 años): 4 millones de euros

Owen Wolff (mediocentro, 21 años): 4 millones de euros

Joseph Rosales (lateral izquierdo, 25 años): 2,5 millones de euros

Jayden Nelson (extremo izquierdo, 23 años): 2 millones de euros

Guilherme Biro (lateral izquierdo, 26 años): 2 millones de euros

Myrto Uzuni lidera la tabla de goleo de la Leagues Cup 2026 después de marcar un hat-trick contra el Club Puebla en la segunda jornada de actividad|Crédito: @AustinFC

Los jugadores destacados de Toluca y Austin

Myrto Uzuni llega como una de las principales amenazas del conjunto estadounidense. El atacante fue titular en los tres partidos de la Fase Uno, disputó 262 minutos y registró 4 goles y 1 asistencia, además de una valoración promedio de 8.37 en SofaScore.

En tanto, Jesús Gallardo destaca en Toluca. El defensor mexicano jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora busca ayudar a los del Turco Mohamed a continuar con su buen momento en la Leagues Cup.

|Crédito: Instagram/@tolucafc

Resultados de Toluca y Austin FC en la Fase Uno

Toluca comenzó con una goleada 3-0 sobre Seattle Sounders, después venció 1-0 a LAFC y cerró con un 3-1 ante FC Dallas.

Austin FC, por su parte, derrotó 2-0 a Tijuana y 3-0 a Puebla. En su último encuentro empató 1-1 con América y avanzó tras imponerse 6-5 en penales.

