Toluca vs Austin FC: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup
Toluca llega en estado de gracia para el partido contra los de la MLS, aunque aún falta tiempo
Toluca y Austin FC se enfrentarán en los cuartos de final después de completar una Fase Uno del calendario de la Leagues Cup 2026. El conjunto mexicano terminó entre los mejores de la Liga BBVA MX y el estadounidense hizo lo propio en la MLS, por lo que ahora se medirán por un lugar en las semifinales.
De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla de Toluca está valuada en 92,50 millones de euros, mientras que la de Austin FC alcanza los 40,95 millones de euros. La diferencia es de 51,55 M€ a favor de los Diablos, que cuentan con un plantel cuyo valor supera ampliamente al conjunto estadounidense.
Los 7 jugadores más valiosos de Toluca
- Marcel Ruiz (mediocentro, 25 años): 10 millones de euros
- Alexis Vega (extremo izquierdo, 28 años): 8 millones de euros
- Federico Pereira (defensa central, 26 años): 7 millones de euros
- Helinho (extremo derecho, 26 años): 6,5 millones de euros
- Franco Romero (pivote, 26 años): 6,5 millones de euros
- Nicolás Castro (mediocentro ofensivo, 25 años): 6 millones de euros
- Paulinho (delantero centro, 33 años): 5,5 millones de euros
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Los 7 jugadores más caros de Austin FC
- Facundo Torres (extremo derecho, 26 años): 10 millones de euros
- Brandon Vázquez (delantero centro, 27 años): 5 millones de euros
- Myrto Uzuni (extremo izquierdo, 31 años): 4 millones de euros
- Owen Wolff (mediocentro, 21 años): 4 millones de euros
- Joseph Rosales (lateral izquierdo, 25 años): 2,5 millones de euros
- Jayden Nelson (extremo izquierdo, 23 años): 2 millones de euros
- Guilherme Biro (lateral izquierdo, 26 años): 2 millones de euros
Los jugadores destacados de Toluca y Austin
Myrto Uzuni llega como una de las principales amenazas del conjunto estadounidense. El atacante fue titular en los tres partidos de la Fase Uno, disputó 262 minutos y registró 4 goles y 1 asistencia, además de una valoración promedio de 8.37 en SofaScore.
En tanto, Jesús Gallardo destaca en Toluca. El defensor mexicano jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora busca ayudar a los del Turco Mohamed a continuar con su buen momento en la Leagues Cup.
Resultados de Toluca y Austin FC en la Fase Uno
Toluca comenzó con una goleada 3-0 sobre Seattle Sounders, después venció 1-0 a LAFC y cerró con un 3-1 ante FC Dallas.
Austin FC, por su parte, derrotó 2-0 a Tijuana y 3-0 a Puebla. En su último encuentro empató 1-1 con América y avanzó tras imponerse 6-5 en penales.