ÚLTIMA HORA: cómo reconocer una estafa sobre boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pocos días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, especialistas en ciberseguridad advierten que el torneo mundialista será un evento ideal para los ciberdelincuentes. La venta falsa de boletos es una de las principales estafas donde los aficionados suelen caer, provocando el vaciamiento de cuentas bancarias en el acto. Aquí te comentaremos cómo reconocer este tipo de “jugadas maliciosas”.

México en la mira: Las alarmantes cifras de ciberataques

En México, las cifras oficiales muestran un escenario de alta exposición digital. La Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal señala que el país registró más de 324 mil millones de intentos de ciberataques durante 2024, con base en el Fortinet Global Threat Landscape Report 2025.

A nivel operativo, el INEGI reportó 199,660 incidentes cibernéticos registrados en 2024 por la Guardia Nacional y las instituciones estatales de seguridad pública, entre los que destacaron el robo de contraseñas en redes sociales, la extorsión y el acoso. A esto se suma que 18.9 millones de usuarios de internet fueron víctimas de ciberacoso en el país, según el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del propio INEGI.

¿Cómo reconocer las estafas digitales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Según expertos en el sector, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el escenario ideal para que los delincuentes digitales multipliquen maniobras vinculadas a boletos falsos, promociones inexistentes y copias de plataformas de streaming diseñadas para robar datos personales y bancarios.

Los especialistas señalan que estos ciberdelincuentes suelen recurrir a la ingeniería social, apelando a la emoción y urgencia propias de estos eventos. Entre las amenazas más frecuentes previstas para 2026 se destacan:

Phishing temático: Trampas por WhatsApp y correo

Uno de los fraudes más comunes será el phishing temático a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con ofertas imperdibles de boletos o paquetes de viaje VIP. Estos mensajes, hoy potenciados por la IA, carecen de errores ortográficos y utilizan logotipos e imágenes que son realmente similares a los oficiales con el objetivo de que, en la emoción del momento, el usuario haga clic en un enlace malicioso y entregue sus datos bancarios o sus contraseñas.

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Estafas por streaming: El peligro de ver los partidos "gratis"

Los aficionados que no puedan asistir al estadio buscarán opciones para ver los partidos en línea y aparecerán diversos sitios web que ofrecen streaming gratuito a cambio de descargar un pequeño archivo o registrarse con una tarjeta de crédito solo para verificación. En la mayoría de los casos, lo que el usuario está descargando es un virus que tomará control de su dispositivo.

La Inteligencia Artificial: El nuevo "fichaje" de la ciberdelincuencia

“La emoción es un factor que los atacantes saben explotar muy bien. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, los intentos de fraude son más creíbles que nunca. La prevención y la educación digital serán claves para reducir riesgos”, fue lo que expresó Arturo Torres, director de Inteligencia contra Amenazas para FortiGuard Labs de Fortinet en Latinoamérica y el Caribe.

De esta manera, los aficionados del futbol deberán pensar dos veces antes de tomar acción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que un simple movimiento podría vaciar sus cuentas de banco en el acto.

