Toluca vs Tigres:¿Quién tiene más Concachampions y títulos internacionales en sus palmares?

El sábado 30 de mayo el Estadio Nemesio Díez abrirá sus puertas para albergar la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions). En un choque de poder a poder a partido único, Los Diablos Rojos de Toluca y los Tigres de la UANL se jugarán el boleto internacional y el trono de la confederación. Más allá del brillo del trofeo actual, ambos clubes saltarán a la cancha con la urgencia de sacudirse un historial amargo en las finales de este certamen.

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Para las dos instituciones, esta final representa una oportunidad de redención dorada, pues sus respectivas vitrinas resguardan más derrotas que glorias en el torneo de clubes más importante de la zona.

Toluca: Romper el maleficio de más de dos décadas

Los Diablos Rojos del Toluca disputarán la sexta final de su historia. El balance actual es negativo y doloroso para la afición mexiquense, registrando apenas 2 títulos y 3 subcampeonatos. Las alegrías llegaron en la época del blanco y negro en 1968, y más recientemente en el año 2003, cuando derrotaron a Monarcas Morelia.

Sin embargo, el Infierno ha sufrido dolorosos reveses, hilando tres caídas consecutivas en sus últimas apariciones:

1998: Cayeron ante el DC United de la MLS.

Cayeron ante el de la MLS. 2006: Derrotados por el América .

Derrotados por el . 2014: Superados por Cruz Azul en una dramática definición.

Guiados por el cobijo de su gente, los escarlatas buscan terminar con 23 años de sequía internacional.

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Por su parte, la escuadra de San Nicolás de los Garza se presenta en su quinta final norteamericana. El registro histórico de los Tigres emula la misma tónica de frustración: 1 campeonato y 3 dolorosas finales perdidas.

El único motivo de festejo absoluto para los felinos ocurrió en el 2020, cuando lograron vencer al LAFC en territorio estadounidense. Fuera de ese oasis, el camino de Tigres en la Concacaf ha estado marcado por la frustración de quedarse en la orilla en un trienio de pesadilla: cayeron en 2016 ante América, en 2017 frente a Pachuca y en 2019 en el recordado Clásico Regio ante Monterrey.

Quien resulte vencedor no solo bordará una estrella internacional a su escudo, sino que asegurará su boleto directo para las máximas justas de clubes de la FIFA, acompañando al conjunto de Cruz Azul que lo consiguió en el 2025.

