Grave crisis en Inglaterra a horas de enfrentar a Francia: Los jugadores estallaron contra el DT tras caer con Argentina

La dolorosa eliminación de Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026 ante Argentina no solo sepultó el sueño de llegar a la Gran Final, sino que detonó una auténtica crisis interna. La tensión explotó a puerta cerrada y ha dejado al descubierto una profunda fractura entre el plantel de los Three Lions y su director técnico, Thomas Tuchel; una polémica que amenaza con dinamitar el ánimo del equipo de cara al partido por el tercer lugar frente a Francia.

¡Jitomata y Perejila regresan con el chile! Nadie se salvó en Los Protagonistas

¿Cuáles on las críticas de los jugadores sobre el DT de Inglaterra?

Según reveló un informe del medio inglés The Telegraph, varios futbolistas de la selección inglesa quedaron consternados y desconcertados por los planteamientos tácticos de Tuchel para sostener la ventaja. Tras el gol de Anthony Gordon que ponía el 1-0, el estratega alemán decidió replegar al equipo enviando al terreno de juego a Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly.

La decisión más criticada y que desató la furia en el vestuario fue la salida de Declan Rice por un defensor. Esta modificación dejó un vacío absoluto en la contención. De hecho, los reportes apuntan a que el empate de Enzo Fernández llegó precisamente desde la zona que Rice solía dominar. La gota que derramó el vaso fue el gol definitivo de Lautaro Martínez, quien cabeceó sin marca en un área poblada inútilmente por seis defensores ingleses.

La plantilla sintió que el contexto exigía liquidar a una Argentina que dejaba espacios, no meterse debajo del arco. Marc Guéhi no ocultó su dolor y frustración:

"Una vez que nos pusimos 1-0, simplemente tratamos de aguantar, y en este nivel eso no alcanza. Tendríamos que haber seguido presionando, tuvimos la sensación de que marcamos y luego la mentalidad fue retroceder y defender".

El entorno del equipo también ha sido implacable. Fuentes cercanas al plantel declararon al rotativo británico: “Trajeron a Tuchel por su experiencia en duelos de eliminación directa, pero se equivocó. Nadie pudo entender esa decisión”.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué dice Tuchel sobre sus decisiones ante Argentina?

A pesar del incendio mediático y el quiebre con sus futbolistas, Thomas Tuchel se plantó firme y desafiante en conferencia de prensa: “Millones de entrenadores después del partido creen que saben más. Yo tengo que decidir. Sin arrepentimientos”, sentenció, asegurando que fue uno de sus mejores partidos.

Con el vestidor roto y una evidente diferencia de criterios, Inglaterra debe encarar hoy mismo a Francia por la medalla de bronce. Si Tuchel no logra sanar las heridas con sus dirigidos en tiempo récord, el fantasma de la historia y una nueva decepción mundialista pasarán una factura muy alta en Miami.

