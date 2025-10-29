deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 28 de octubre, del Juego 4 de la Serie Mundial 2025; marcador online y por internet de la visita de los Azulejos

Los Angeles Dodgers buscarán ampliar la ventaja en la serie por el campeonato vs el jugador mexicano Alejandro Kirk y los Toronto Blue Jays, en el juego 4 de la Serie Mundial 2025

Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays
Erick De la Rosa
Home Run Azteca
Compartir

Tras el maratónico juego 3 en el que la novena angelina se impuso ante los canadienses del Clásico de Otoño , el partido número 4 está listo. Los Dodgers van por la tercera victoria vs los Toronto Blue Jays en un compromiso vital, el juego 4 de la Serie Mundial 2025. Por un lado, los dirigidos por Dave Roberts tienen la ventaja tras sacar el triunfo el día de ayer tras 18 entradas y buscarán volver a suelo canadiense con más ventaja. Por otro lado, Kirk y compañía van por la hazaña y sacarle una victoria a los actuales monarcas de la MLB.

Te puede interesar: Shohei Ohtani vuelve a la loma tras una noche histórica

Los Angeles Dodgers
Toronto Blue Jays
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×