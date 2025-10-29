Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 28 de octubre, del Juego 4 de la Serie Mundial 2025; marcador online y por internet de la visita de los Azulejos

Tras el maratónico juego 3 en el que la novena angelina se impuso ante los canadienses del Clásico de Otoño , el partido número 4 está listo. Los Dodgers van por la tercera victoria vs los Toronto Blue Jays en un compromiso vital, el juego 4 de la Serie Mundial 2025. Por un lado, los dirigidos por Dave Roberts tienen la ventaja tras sacar el triunfo el día de ayer tras 18 entradas y buscarán volver a suelo canadiense con más ventaja. Por otro lado, Kirk y compañía van por la hazaña y sacarle una victoria a los actuales monarcas de la MLB.

