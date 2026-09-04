Toros de Tijuana, equipo sólido de la Liga Mexicana de Beisbol que ha logrado su pase a la Serie del Rey y es amplio favorito a coronarse en el 2026

Los Toros de Tijuana, que dirige el manager Roberto Kelly, lograron volver a una Serie del Rey, al haber derrotado en la Serie de Campeonato a los Sultanes de Monterrey en cinco juegos. Los astados vencieron por pizarra contundente de 10-1 a los fantasmas grises para avanzar y luchar por su tercer campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol.

El trofeo 108 costuras, que llegó el año pasado a la LMB tomando el lugar de la Copa Zaachila está vacante, y los Toros con su temporadón y la manera de lucir en playoffs arrancarán en los pronósticos como el equipo más sólido para ser campeón.

Y es que sumado al tema deportivo, Toros de Tijuana tendrán al menos cinco días de descanso lo que les permitirá que todos sus jugadores y lanzadores recuperados y con el suficiente tiempo para analizar al rival que saldrá de la serie de Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco.

Justin Turner, emocionado de poder jugar la Serie del Rey con Toros de Tijuana: Vamos por el campeonato

El pelotero de los Estados Unidos y de las máximas estrellas en LMB este 2026 Justin Turner, compartió a Home Run Azteca su placer por volver a Tijuana y encontrar una multitud celebrando y festejando el título de Zona Norte.

Turner pidió también a los aficionados apoyar, asistir al juego 1 de la Serie del Rey y compartir toda la energía positiva para lograr el tercer campeonato de los astados.

El mensaje de Justin Turner a los aficionados de Toros de Tijuana: lleven su mejor energía al estadio en el Juego 1 de la Serie del Rey, porque vamos a ser campeones

El camino de Toros de Tijuana a Serie del Rey 2026

En el Primer Playoff, Toros de Tijuana sin despeinarse vencieron a los Algodoneros de Unión Laguna en 5 juegos que llegaron como el último equipo de la zona norte clasificado.

Luego los fronterizos descansados y fortalecidos en la Serie de Zona ante los Charros, dieron cuenta de los tapatíos en 5 compromisos, no dejando duda de su candidatura para ser campeones.

En la Serie de Campeonato, se midieron ahora ante los Sultanes de Monterrey y repitieron la historia, ganando en 5 choques en la que reiteraron su calidad y buen paso.

En el rol regular, Tijuana logró 60 victorias y 31 derrotas, para ser el segundo mejor equipo atrás de Diablos, que por ahora han sido eliminados.

Los de Roberto Kelly en casa lograron marca de 31-14 y de gira de 209-17.

Los antecedentes de Toros de Tijuana contra Olmecas y Pericos de Puebla

Cuando está en suspenso el rival de los Toros de Tijuana en la Serie del Rey, se recuerdan los resultados previos enfrentando a ambas novenas.

Contra Olmecas de Tabasco, los Toros tuvieron una serie de tres encuentros, donde los californianos ganaron dos juegos y perdieron uno.

Contra los Pericos de Puebla en contraste, los Toros de Tijuana lograron vencer solo en uno de tres encuentros, logrando los emplumados imponerse.