Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: TV Azteca transmitirá EN VIVO el Juego 3 de la Serie del Rey de la temporada 2026 de la LMB

Los Olmecas de Tabasco se presentan en casa y enfrentan en el Juego 3 de la Serie del Rey a los Toros de Tijuana, encuentro que será de interés por saber quién tome ventaja en la lucha por el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en esta temporada 2026. El partido lo podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes.

Los Olmecas ya visitaron el Estadio Mobil de Tijuana, y en ese territorio pegaron en el Juego 1 provocando descuidos de los Toros de Tijuana que terminaron cayendo en el diamante como nunca ral vez en la temporada les había ocurrido por pizarra de 7-1.

El presidente de los fronterizos, Omar Canizalez, inclusive explicó que tras perder entabló un diálogo para pedirles unión, atención y restarle importancia al resultado pues habían aún seis juegos por delante para reponerse, y que una caída eventualmente iba a ocurrir, discurso que sumado a una mejor salida, les permitió igualar la serie ganando el miércoles por 13-2.

Transmisión Juego 3 de la Serie del Rey Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Partido: Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Estadio: Centenario del 27 de febrero

Hora: 7:30 PM

Transmisión: aztecadeportes.com | YouTube | Facebook

Los hombres más peligoros en la Serie del Rey 2026 entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana

En la postemporada, por los Olmecas de Tabasco, los hombres más peligrosos han sido Oscar González, quien batea para .398 con 17 carreras producidas, en parte gracias a sus cuatro jonrones.

Seth Beer tiene 18 empujadas y un promedio de .329.

Por Toros, el mejor madero es Celestino con promedio de .333 y Hernán Pérez con su .327 de promedio más 16 producidas