Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 4 de la Serie del Rey 2026; online y por internet

Los Toros de Tijuana, en soberbio duelo de lanzadores vencieron por 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el Juego 4 de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, logrando ponerse arriba en la Final por 2-1. Este sábado 12 de septiembre los Toros regresan al Estadio Centenario 27 de febrero para medir fuerzas ante Olmecas que harán todo para resistir y no perder un juego más quedando al borde de la derrota.

VE AQUÍ EN VIVO EL JUEGO 4 DE LA SERIE DEL REY 2026 TOROS DE TIJUANA VS OLMECAS DE TABASCO

Olmecas vencieron en el Estadio Mobil Park de Tijuana y ahora los de la frontera regresaron la cortesía y tienen la chance de hilar victorias para terminar con las hostilidades, aunque se estima que los cabezones logren algo que los haga alargar la serie para asegurar así que las hostilidades vuelvan a Tijuana.

¿Dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie del Rey Toros vs Olmecas?

Los Toros y Olmecas se miden en el Juego 4 de la Serie del Rey:

Fecha: 12 de septiembre juego 4

Hora: 7:00 PM

Transmisión: YouTube Azteca Deportes, Facebook Azteca Deportes, sitio Azteca Deportes

La última ocasión que Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco fueron campeones en la Liga Mexicana de Beisbol

- Toros de Tijuana 2021

- Olmecas de Tabasco 1993

La temporada más reciente en la que ganaron el campeonato Toros de Tijuana fue 2021, cuando vencieron a Leones de Yucatán en la Serie del Rey (Serie Final) con un marcador total de 3-0 en el séptimo partido, logrando el segundo campeonato en la historia del equipo; el primero fue en 2017.

Olmecas de Tabasco: El único campeonato en la historia del equipo se remonta a 1993, cuando derrotaron a los Tecolotes de Nuevo Laredo (Tecolotes de los Dos Laredos) en. 5 juegos con un marcador de 4-1 en la serie final, obteniendo el campeonato de la LMB de ese año.

LMB| Dato de los resultados finales que se dieron cuando una serie marchó 2-1

*Desde el inicio de la era de los playoffs en la LMB Banorte, en 1970, los equipos que se ponen con ventaja de 2-1 en la Serie Final / Serie del Rey se han coronado en 34 de 41 ocasiones, el 82.9 % de las veces.

*Los siete equipos que han remontado un 1-2 en la Serie Final / Serie del Rey para ser campeones, desde el inicio de la era de los playoffs en 1970, son:

-Diablos Rojos en 1973 ante Saraperos | México ganó la serie 4-3

-Diablos Rojos en 1976 ante Algodoneros | México ganó la serie 4-2

-Piratas en 1983 ante Indios | Campeche ganó la serie 4-3

-Diablos Rojos en 1994 ante Sultanes | México ganó la serie 4-3

-Diablos Rojos en 2002 ante Tigres | México ganó la serie 4-3

-El Águila en 2012 ante Rieleros | Veracruz ganó la serie 4-3

-Pericos en 2023 ante Algodoneros | Puebla ganó la serie 4-2