Inés Sainz nos muestra los secretos del Dodger Stadium

Nos encontramos en uno de los mejores recintos para hablar de historia deportiva. El Dodger Stadium ha sido testigo de Series Mundiales, ganadores del Premio Cy Young, y otros grandes eventos.

Aquí, el pitcher mexicano Fernando Valenzuela alcanzó la gloria y puso en alto el nombre de nuestro país.

La “Fernandomanía” aún se respira en este estadio repleto de imágenes y objetos que homenajean al mexicano, incluyendo los premios de Novato del Año y el Cy Young que recibió. Salir al campo de juego es toda una experiencia. La energía y los recuerdos de todas las leyendas que han cruzado se siente con tan solo pisar los linderos del terreno de juego o sentarnos en el Dugout.

Cada rincón del esta catedral del béisbol, la más grande del Rey de los Deportes en Estados Unidos, contiene reliquias, como la butaca en donde el legendario jazzista Frank Sinatra disfrutaba de los partidos, o antigüedades utilizadas por los Dodgers desde hace más de cinco décadas.

Viajar a Los Ángeles sin visitar el histórico Dodger Stadium es un pecado para los amantes del deporte.

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