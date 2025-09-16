deportes
Tragedia: Jugador argentino muere en pleno partido

Un jugador de 41 años de edad se desplomó en el terreno de juego y tras varios intentos por reanimarlo, murió disputando un partido de rugby por un golpe

Esteban Racca
Oscar Rodríguez
Otros Deportes
Tragedia en el mundo del deporte. Un partido de rugby tuvo un desenlace fatal luego de la muerte del jugador argentino, Esteban César Racca, quien murió en el campo de juego el pasado domingo 14 de septiembre.

¿De qué murió Esteban Racca?

Con 41 años de edad, el jugador se desplomó en el terreno de juego durante el partido entre Old King Club y Jabalíes Rugby Club, sin embargo, a pesar de la intervención de los equipos de emergencia, Racca no recuperó los signos vitales en los intentos de reanimarlo.

“Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca, integrante del Old King Club, ocurrido durante el partido disputado en fecha 14 de septiembre en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay.

“En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido. La causa del fallecimiento será confirmada por las autoridades médicas competentes una vez que se cuente con la información oficial y con la autorización de la familia”, se lee en el comunicado oficial de la Unión de Rugby del Paraguay.

De acuerdo a Pablo Lemir, forense de la causa, la muerte del jugador argentino fue por un traumatismo craneoencefálico cerrado debido a un golpe en su cabeza, impacto que pudo haber ocurrido minutos antes de que el jugador se desplomara en la cancha.

