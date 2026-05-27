El TRÁGICO destino de Anele Ngcongca, el rival de Sudáfrica que México enfrentó en el Mundial 2010

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y, sin duda, el partido inaugural entre México y Sudáfrica ha acaparado por completo las miradas no solo por ser el primero de este torneo, sino por la coincidencia que significa respecto a lo vivido hace 16 años.

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En aquella edición de la Copa Mundial de la FIFA 2010 Sudáfrica y México se midieron en el primer juego con un resultado de empate a un tanto. En dicha selección africana aparecía Anele Ngcongca, quien tristemente perdió la vida en 2020 a causa de un terrible accidente.

¿Quién fue Anele Ngcongca, jugador que estuvo en el Mundial 2010 con Sudáfrica?

Nacido en Ciudad del Cabo el 20 de octubre de 1987, Anele Ngcongca fue un jugador sudafricano que se desempeñaba como defensor y que, además, llegó a participar con la Selección de Sudáfrica durante poco más de 50 partidos, destacando el que tuvo ante Francia en el Mundial 2010.

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El nivel de Anele le fue suficiente para emigrar de su país sin haber jugador en la primera división, por lo que pronto su carrera se estableció en el FC Fortune. Posteriormente, en 2007, pasó al RKC Gent de Bélgica y, con la Selección, debutó en 2009, logrando una carrera por demás decorosa.

¿Cómo fue la terrible muerte del internacional por Sudáfrica?

Ngcongca perdió la vida el 23 de noviembre del 2020 debido a un terrible accidente vehicular en la Ruta Nacional 2 de Sudáfrica. El exfutbolista falleció a los 33 años de edad, lo cual generó una sorpresa entre los seguidores que tenía no solo en su país, sino fuera del mismo.

Se sabe que el accidente se suscitó luego de que el vehículo se saliera de la vía para volcar de inmediato. Las autoridades confirmaron que el futbolista no venía manejando el automóvil; sin embargo, las heridas que sufrió provocaron su muerte en el lugar de los hechos.