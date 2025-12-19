¡TRAICIÓN! Exjugador de River Plate cerca de llegar a Boca Juniors

El futbol argentino se prepara para una historia mediática. Miguel Borja, quien acaba de finalizar su etapa como jugador de River Plate, ha abierto las puertas a la posibilidad de un posible movimiento que parece impensable en su posición, vestir la camiseta de Boca Juniors. "Uno nunca puede cerrar la puerta", afirmó el delantero colombiano, desatando un debate apasionante.

Para el cuadro Xeneize, la declaración no fue rechazada. Medios informan que a Juan Román Riquelme siempre le gustó la manera de jugar del sudamericano, e incluso intentó ficharlo en 2021. Por eso, desde la Bombonera no niegan el interés, pero han establecido una condición clara, ya que el primer paso debe darlo el propio futbolista. No saldrán a ofrecerle un contrato; si Borja en verdad desea cambiar de bando, deberá contactar directamente a la directiva.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

Borja apunta a llegar a Cruz Azul

Este giro inesperado ha enfriado directamente otras opciones, como la que parecía más firme, de la Liga MX. Durante semanas, Cruz Azul sonó con fuerza como destino para el atacante de 32 años, buscando un reemplazo para Ángel Sepúlveda. Sin embargo, las versiones desde Argentina ahora colocan a Boca muy por delante, minimizando las posibilidades de la Máquina.

El entorno de Borja ha adelantado que su destino sería México, pero la aparición de Boca en la escena ha cambiado el tablero. Si el colombiano quiere dar el paso y llama a Riquelme, encontrará predisposición para negociar. De lo contrario, lo que hoy es un poderoso rumor quedará en una frase que incendió el mercado sin concretarse. La pelota, definitivamente, está en su campo.

