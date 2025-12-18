América quiere despedirse de este jugador, pero dejarlo ir les costaría una cifra millonaria y no quieren pagarla

Mientras que en la afición y en todo el Club América se generó una ilusión por Raúl Jiménez y una frase que pone sobre la mesa la posibilidad de su regreso a Coapa, hay un jugador que la institución quiere dejar ir pero el que lo desee tendría que pagar una millonada que, por ahora, nadie ha querido pagarla. Su salida es realmente compleja.

El futbolista en cuestión es Víctor Dávila, uno de los jugadores que no convencen a André Jardine y que podrían ser baja en el Club América . Pero para que este delantero centro chileno se marche de la institución azulcrema, otro equipo de la Liga BBVA MX o de Sudamérica debería poner cerca de 6 millones de euros antes de que comience el Clausura 2026.

Víctor Dávila en Club América|Crédito: @victordavila07 / IG

Víctor Dávila, una inversión altísima del Club América que no convenció

Cabe destacar que el América pagó cerca de 7.5 millones de euros por Víctor Dávila al CSKA Moscú. Sin embargo, el delantero de 28 años no ha sido del gusto del entrenador brasileño por ahora y todo indica que le buscarían dar salida en el corto plazo.

No obstante, el valor de su ficha no es para cualquiera y queda demostrado con los pocos acercamientos que hubo. Queda claro que los azulcremas no quieren perder dinero ya que han invertido muchísimo en el delantero con pasado en Necaxa, Pachuca y León. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados.

Dávila arribó al América en septiembre de 2024 y tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con la institución mexicana. Hay que ver si puede destacar en el Clausura 2026 en caso de quedarse o si hay otro equipo dispuesto a pagar lo que pide el América (no parece posible por ahora).

Los números de Víctor Dávila en el Club América

De acuerdo a la información que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Víctor Dávila en el Club América: