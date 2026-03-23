Travis Kelce: jugador de Chiefs firma contrato de 3 años y acaba con los rumores de retiro

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, acabó con los rumores sobre un posible retiro de los emparrillados y este lunes 23 de marzo anunció la extensión de su contrato durante los próximos tres años con el equipo de la NFL.

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Travis Kelce confirma renovación de contrato con Kansas City Chiefs

Travis Kelce, de 36 años, continuará jugando con los Kansas City Chiefs durante los próximos tres años tras llegar a un acuerdo de renovación con el equipo, que además incluye un considerable aumento de sueldo.

El contrato de tres años que unirá a Travis Kelce con los Kansas City Chiefs será por 54.7 millones de dólares, que equivalen a cerca de 18 millones de dólares por temporada, una cifra que podría aumentar con incentivos por su rendimiento a lo largo de la campaña.

El ala cerrada había levantado los rumores sobre su posible retiro de las canchas tras finalizar la temporada 2025 de la NFL en donde su equipo quedó eliminado en la temporada regular tras un gris desempeño.

A pesar de la prematura eliminación de su equipo, el jugador tuvo números destacados a la ofensiva, especialmente con Patrick Mahomes en la cancha, en donde acumuló 851 yardas y cinco anotaciones.

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