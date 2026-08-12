El “Turco” Mohamed explicó por qué Toluca tiene desventaja en el torneo

Toluca todavía busca encontrar su mejor versión en el inicio de la temporada. El equipo de Antonio Mohamed ya disputó partidos importantes y los resultados han sido irregulares, por lo que ahora necesita reaccionar en el calendario de la Leagues Cup 2026. El “Turco” aseguró que no tuvo demasiado margen y la exigencia comenzó antes que para el resto de los equipos.

Los Diablos Rojos vienen de perder la final del Campeón de Campeones ante Cruz Azul y después sumaron dos triunfos en tres jornadas de la Liga BBVA MX. En la Leagues Cup 2026, Toluca acumula una victoria y una derrota. Este miércoles enfrentará al FC Dallas con un solo resultado que le daría la clasificación a cuartos de final. El DT habló sobre el problema.

Mohamed señala el problema que afecta a Toluca

Antes del encuentro ante Dallas, Antonio Mohamed explicó que Toluca afronta una desventaja respecto de varios de sus rivales. El entrenador argentino apuntó directamente al poco tiempo de descanso que tuvo su plantilla después de terminar la temporada anterior, una situación que considera importante para entender el complicado comienzo del equipo.

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El “Turco” recordó que los Diablos Rojos fueron uno de los últimos clubes en terminar la campaña pasada, mientras otros equipos tuvieron más días para descansar y preparar el nuevo torneo. “Cuando todos estaban de vacaciones, nosotros estábamos jugando”, explicó Mohamed al referirse a la diferencia de calendario que tuvo Toluca.

Toluca necesita ganar para seguir con vida

La situación también se refleja en la Leagues Cup 2026. Toluca no tiene asegurada su clasificación y necesita vencer al FC Dallas para mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Después del resultado, deberá esperar la combinación de otros marcadores para conocer si finalmente consigue uno de los boletos a la siguiente ronda.

¿Cuándo juega Toluca contra FC Dallas?

El partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Dallas se disputará este miércoles 12 de agosto en punto de las 8:00 PM, en la cancha de la Bombonera de Toluca, el Estadio Nemesio Diez. Si los Diablos Rojos ganan, tendrán muchas posibilidades de clasificarse.

