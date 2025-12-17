Turco Mohamed confesó por qué hizo el cambio de portero y puso a Luis García en lugar de Hugo González

Toluca obtuvo su título número doce de Liga BBVA MX al derrotar a Tigres en la final del Apertura 2025 . Antonio Mohamed, entrenador del primer equipo, fue un factor fundamental para que los Diablos Rojos lograran llegar a esta instancia y, además, salir campeones del futbol mexicano. Una decisión que fue clave para el resultado final fue la titularidad de Luis García, portero que había sido suplente en el juego de ida en El Volcán.

‘Turco’ Mohamed confiesa por qué Luis García fue titular en la final

Según el propio entrenador argentino, sentar a Hugo González y darle la titularidad a García no fue una decisión técnica, sino puramente psicológica y emocional. Cabe destacar que Hugo González venía de tener un error en el juego de ida que significó el 1-0 de Tigres en el marcador . El ‘Turco’ Mohamed explicó que lo sacó del once titular debido a que estaba golpeado anímicamente y su objetivo era protegerlo para asegurar la mejor condición mental para el equipo.

Hugo González celebra el pase a la Final del Apertura 2025|Adrian Macias/Adrian Macias

"Hay una parte emocional. Yo tengo que poner al mejor equipo del momento y Hugo (González) trae una historia con Tigres, nada más. Yo creí que este partido era mejor protegerlo", fue lo que expresó el director técnico de Toluca respecto a la suplencia de González. "El partido pasado hizo un gran partido, pero un error pasa por un tema emocional, el arquero es un puesto muy delicado", sentenció.

Luis García fue clave para el título de Toluca

Luego del empate 2-2 en el global, Luis García se convirtió en héroe del Toluca al detener dos penales durante la tanda definitiva. En un principio, este cambio realizado por el ‘Turco’ Mohamed generó ciertas dudas entre los aficionados, pero finalmente terminó siendo una jugada maestra para gestar el bicampeonato de los Diablos Rojos.

Según el entrenador argentino, García se encontraba en mejores condiciones psicológicas para poder afrontar el partido: "Hugo (González) y Luis (García) venían alternando todo el torneo, dos partidos cada uno... para este partido y lo mejor para el equipo era que Luis juegue porque iba a estar en otras condiciones psicológicas. Si esto hubiese sido Jornada 4 no hago el cambio”.