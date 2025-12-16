El Turco Mohamed los rechazó y esta sería la nueva decisión de Boca Juniors

Por varios años, Antonio Mohamed ha sido uno de los nombres que más ha sonado en Boca Juniors para formar parte de su banquillo. La historia comenzó en el año 2019, luego de que el equipo argentino cayera en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate. Sin embargo, con el reciente bicampeonato de Toluca , el ‘Turco’ regresó a la mesa del ‘Xeneize’, aunque sin mucho éxito.

Boca Juniors ya tendría definido a su entrenador para el 2026

Reportes indican que Boca Juniors no tendría la intención de despedir a Claudio Úbeda luego de la eliminación de la Liga Argentina frente a Racing Club. El entrenador que sucedió a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento sería el encargado de seguir al mando del primer equipo durante el 2026, por los que Toluca puede estar tranquilo que desde Argentina no pujarán por el ‘Turco’ Mohamed.

Antonio Mohamed confirmó que se quedará en Toluca

En conferencia de prensa, el ‘Turco’ disipó todo tipo de rumores y afirmó que su 2026 estará ligado a Toluca si no ocurre nada extravagante: ”El año que viene iremos por más. Tengo contrato hasta junio, estaremos. Después un año más. Estoy comprometido. Aquí soy feliz, me dieron todo. Si me voy de Toluca será para descansar. No para dirigir en otro lado”, reveló el entrenador argentino.

Uno de los sueños del ‘Turco’ Mohamed era dirigir a Boca Juniors

El entrenador de Toluca siempre tuvo el deseo de entrenar a Boca, aunque esa posibilidad se le hizo esquiva. La prensa argentina afirma que la única vez que Mohamed estuvo en consideración por el ‘Xeneize’ fue cuando Daniel Angelici era el presidente y Nicolás Burdisso era mánager. En el año 2019, estuvo cerca de llegar a Buenos Aires, pero el equipo de la Ribera se decantó por Gustavo Alfaro.

El contrato del ‘Turco’ Mohamed con Toluca

El contrato de ‘Tony’ expiraba el 31 de diciembre de este 2025, pero hace unos meses, el entrenador selló su renovación con Toluca. De esta manera, el argentino extendió su vínculo con la institución escarlata hasta junio de 2027, por lo que estará al mando del primer equipo durante el Clausura 2026 y la próxima temporada. Su intención es culminar su contrato con los Diablos Rojos.