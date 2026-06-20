Por qué Turquía ya está eliminada del Mundial 2026 si aún tiene una fecha por jugar

El desarrollo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en su etapa definitiva en algunos grupos como lo es el de el Grupo D integrado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía. De esta manera, ya se empezaron a decretar los primeros movimientos matemáticos en las tablas de posiciones que van dejando a selecciones afuera de la justa mundialista.

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Ceremonia de apertura de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.|Eloisa Lopez/REUTERS

La Selección Nacional de Turquía quedó formalmente marginado de la competencia veraniega tras perder frente a Paraguay, a pesar de tener un compromiso pendiente ante los Estados Unidos por la fecha 3 del Grupo D. Esta resolución anticipada obedece de forma directa a la aplicación estricta de los nuevos criterios de desempate implementados por la FIFA para esta edición de cuarenta y ocho países. Las variables matemáticas de las primeras dos jornadas anularon por completo cualquier posibilidad de rescate deportivo para el cuadro otomano.

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El sistema de desempate que dejó afuera a Turquía de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La eliminación prematura de Turquía se fundamenta en el sistema de desempate que prioriza el resultado del enfrentamiento directo entre los equipos igualados en unidades. La escuadra dirigida técnicamente por Vincenzo Montella sufrió sendas derrotas en sus dos primeras presentaciones frente a los representativos de Australia y Paraguay, ambas en suelo norteamericano, debido a esto el seleccionado turco se encuentra último en la tabla de posiciones en el Grupo D. El reglamento estipula que si dos conjuntos empatan en unidades al cierre de la fase el ganador del duelo mutuo se queda con la posición superior.

Ahora, Turquía enfrentará a Estados Unidos por la fecha 3 del grupo sin chances matemáticas de clasificar, debido a este nuevo criterio de desempate luego de acumular dos derrotas en las primeras jornadas. Lo sucedido en el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pone en alerta a todos los combinados nacionales de los demás grupos, que deberán estar atentos a la aplicación de este nuevo criterio de desempate.