Juegos que tendrán transmisión GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ HOY sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio de 2026 nos regala un choque de conjuntos europeos. Lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo completamente GRATIS y con el estilo inigualable de la señal de TV Azteca.

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El platillo principal del día enfrenta a Países Bajos vs Suecia, un duelo crucial para las aspiraciones de ambos en el torneo. El silbatazo inicial sonará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México). La "Naranja Mecánica" llega con la obligación de sumar de a tres tras un emocionante empate 2-2 frente a Japón, mientras que la escuadra sueca busca consolidar su liderato tras haber aplastado 5-1 a Túnez en su debut.

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La mejor narración para el encuentro Países Bajos vs Suecia

La transmisión de este encuentro no es una más; se vive con la pasión, el drama y la comedia que solo el equipo de Azteca Deportes puede ofrecer. Para este compromiso, el micrófono estará bajo el mando de las voces más queridas de México:

Christian Martinoli: Con su ya clásico ritmo electrizante, picardía y las frases que se quedan grabadas en la memoria colectiva.

Con su ya clásico ritmo electrizante, picardía y las frases que se quedan grabadas en la memoria colectiva. Luis García: " El Doctor " desmenuzará la táctica con su estilo analítico, sin perder el piso ni el sentido del humor.

" " desmenuzará la táctica con su estilo analítico, sin perder el piso ni el sentido del humor. Jorge Campos: El "Inmortal" aportará la genialidad, las anécdotas y las risas que aligeran cualquier momento de tensión en la cancha.

El "Inmortal" aportará la genialidad, las anécdotas y las risas que aligeran cualquier momento de tensión en la cancha. Luis Roberto Alves "Zague": Con la autoridad de un goleador histórico, analizando la contundencia de los atacantes en el área.

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¿Cómo ver el partido de Países Bajos vs Suecia?

La transmisión estará disponible sin costo en televisión abierta por Azteca 7. Si estás fuera de casa, puedes seguir el juego en vivo a través de la App de Azteca Deportes y en su sitio web oficial.

