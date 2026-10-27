TV Azteca Esports presenta la gran final del Intercolegial AZE 4 de Street Fighter 6

La rivalidad universitaria está a punto de llegar a su punto máximo. TV Azteca Esports presenta la cuarta edición del Torneo Intercolegial AZE, una competencia que reúne a estudiantes de 11 universidades de México para demostrar su talento, estrategia y habilidad en Street Fighter 6.

Después de casi dos meses de convocatoria y una etapa de competencia en línea, el torneo entra en su recta final. Los representantes universitarios se preparan para enfrentarse por el campeonato en un escenario especial: las instalaciones de TV Azteca Ajusco.

¡Es momento de demostrar quién domina las calles del #IntercolegialAZE! 🔥



📅 27 y 28 de octubre: se juega el torneo online de Street Fighter.



🏆 31 de octubre: las mejores escuelas llegarán a la GRAN FINAL en TV Azteca Ajusco para luchar por el título. pic.twitter.com/2xpLWTzXJ8 — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) October 27, 2026

Una final universitaria en un foro de televisión nacional

La gran final del Intercolegial AZE 4 se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026, en un foro de TV Azteca. Esta edición busca acercar los esports a nuevos públicos y abrir espacios para que el talento competitivo universitario tenga mayor visibilidad.

El acceso al foro será por invitación, mientras que la competencia podrá seguirse a través de las plataformas digitales de TV Azteca Esports, así como en la aplicación y el sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión está programada para después de la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, por lo que los aficionados podrán disfrutar de una jornada que combinará el boxeo con la emoción de los esports.

🎙️🔥 ¡CASTERS CONFIRMADOS!



¡El talento de @SoloMancos se suma a la batalla! 🎮 @Tristillo_smf y @Rebelo_SMF llegan a nuestro lineup de casters para ponerle toda la emoción a los combates de Street Fighter 🥊



🏆Gran final 31 de octubre@BimboMx #NitoBimbo #AdiosAlAburrimiento pic.twitter.com/6Xe2JMNgoc — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) October 27, 2026

Once universidades, un solo campeón

El Intercolegial reúne a estudiantes de 11 instituciones educativas: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Iberoamericana (IBERO), ICEL, La Libertad, la Universidad Panamericana (UP), la Universidad del Pedregal, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México (UVM), YMCA y la Universidad Intercontinental (UIC).

Se suman los estudiantes de la @Udelalibertad 🔥🎮



🤝🪄Representa a tu alma mater en el #intercolegialAZE de Street Fighter 6🥊



Incripciones hasta el 25 de octubre https://t.co/3EmEvzCJj9 pic.twitter.com/5vwzseESHI — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) October 24, 2026

Cada representante buscará demostrar su dominio de Street Fighter 6 en una competencia donde la precisión, los reflejos y la estrategia serán fundamentales para alcanzar la victoria.

$50 mil pesos en premios

Además del orgullo de representar a su institución, los competidores disputarán una bolsa total de $50,000 pesos mexicanos, distribuida de la siguiente manera:

Primer lugar: $30,000 pesos.

$30,000 pesos. Segundo lugar: $15,000 pesos.

$15,000 pesos. Tercer lugar: $5,000 pesos.

Con esta cuarta edición, TV Azteca Esports continúa impulsando el gaming competitivo entre las comunidades estudiantiles y generando espacios para descubrir nuevos talentos. La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo 31 de octubre, las universidades se enfrentarán por el título del Intercolegial AZE 4 y solo una podrá quedarse con el campeonato.