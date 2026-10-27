Esports
¡La UIC quiere dejar huella en el Intercolegial! | Intercolegial 4 by AZE
¡La Universidad Intercontinental también acepta el desafío! Nos lanzamos a la UIC para conocer a los estudiantes que quieren demostrar su talento en Street Fighter y luchar por el campeonato del Intercolegial 4 by AZE.
Comunidad y lo Nuevo
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TV Azteca Esports presenta la gran final del Intercolegial AZE 4 de Street Fighter 6
Once universidades competirán por el campeonato universitario de Street Fighter 6 en la cuarta edición del Intercolegial AZE. La gran final se celebrará el 31 de octubre en TV Azteca Ajusco
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CINDER CITY muestra su combate táctico, vehículos y jefes en un nuevo video
El shooter de mundo abierto de BigFire Games apuesta por el juego estratégico, la exploración de una Seúl distópica y las batallas cooperativas contra enemigos gigantescos
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ROG Xbox Ally X20 llega a México: precio, características y edición especial
ASUS Republic of Gamers lanzó en México su nueva consola portátil con pantalla OLED de 7.4 pulgadas y procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme. La nueva ROG Xbox Ally X20
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La Liga BBVA MX vuelve a EA SPORTS FC 27 y conquista a los fans
El futbol mexicano regresó a la cancha virtual con clubes, jugadores y uniformes oficiales en EA SPORTS FC 27 y FC Mobile. En sus primeras semanas, la liga ya se colocó entre las favoritas de la comunidad
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Just Dance: Decades of Hits ya está disponible con música de seis décadas
Ubisoft reúne 35 canciones que van desde ABBA y Madonna hasta Bad Bunny y Sabrina Carpenter, con un nuevo modo aventura, partidas para seis jugadores y opciones para disfrutar en familia
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Ted Lasso y las Chicas Galgo llegan a EA SPORTS FC 27
El equipo femenil de AFC Richmond debutará en el videojuego de futbol con nuevas opciones en Modo Carrera, Football Ultimate Team y Partido Rápido, además del regreso del estadio Nelson Road
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Luna suma STAR WARS, Sonic, DOOM y más juegos durante octubre
Amazon Luna amplía su catálogo este mes con nuevos títulos para streaming y 10 juegos de PC que los miembros Prime pueden reclamar y conservar en su biblioteca
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The Ascent Ultimate llegada a Nintendo Switch 2
La edición digital incluirá el juego base y sus principales DLC, The Ascent Ultimate: la aventura cyberpunk llegará a principios del mes de diciembre
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AION 2 ya está disponible gratis en PC y lleva su mundo de fantasía a todo el mundo
El MMORPG de NC, AION 2 llega oficialmente a Steam y PURPLE después de alcanzar el primer lugar entre los juegos más vendidos de Steam en más de 10 regiones durante su acceso anticipado
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Castlevania: Belmont’s Curse ya tiene demo y prepara su lanzamiento
La nueva aventura de la saga de Castlevania: Belmont’s Curse permite jugar sus primeras etapas antes del estreno del 15 de octubre, con la posibilidad de transferir el progreso a la versión completa
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QUIERO SER CASTER
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