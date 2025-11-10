¿Cuántos partidos transmitirá TV Azteca en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo se encuentra cada vez más cerca. A 212 del inicio del Mundial 2026, las emociones del certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá serán transmitidas por TV Azteca iniciando con el sorteo a llevarse a cabo el próximo 5 de diciembre, evento en el que conoceremos el futuro de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos.

El Mundial arranca el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. La Ciudad de México es sede del partido inaugural y en total, el mismo inmueble recibirá tres juegos de la Fase de Grupos y dos de Ronda Eliminatoria. Por su parte, Monterrey va a recibir tres encuentros de Fase de Grupos y uno de Eliminatorias, mientras que Guadalajara será sede de cuatro partidos de Fase de Grupos.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá TV Azteca?

A lo largo del Mundial 2026, TV Azteca transmitirá 32 partidos del certamen, incluyendo TODOS los juegos de la Selección Mexicana en un torneo en el que Javier Aguirre verá su tercera Copa del Mundo al frente del conjunto nacional.

Al equipo de FUT Azteca se suman especialistas. Iker Casillas y Jorge Valdano serán parte del panel junto a Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Jorge Campos, Inés Sainz, David Medrano y Carlos Guerrero para llevar las emociones de la Copa del Mundo en casa.

