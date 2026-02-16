TV Azteca transmitirá Tigres vs Pachuca en la Jornada 7 del Clausura 2026

Este viernes 20 de febrero TV Azteca, dentro de su tradicional Viernes Botanero, transmitirá el encuentro entre Tigres y los Tuzos de Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que se jugará en la cancha del Estadio Universitario.

El partido se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con la mejor narración y análisis en el futbol mexicano.

Tigres, con su poderío ofensivo y el respaldo de su afición, buscará reafirmar su condición de candidato al título. Pachuca, por su parte, llega con la misión de demostrar que puede competir de tú a tú contra los equipos más fuertes del torneo. La combinación de estilos y la calidad de ambas plantillas hacen prever un choque vibrante.

El duelo entre los Felinos y Tuzos también tiene implicaciones en la tabla. Ambos equipos se encuentran en la pelea por los primeros lugares y sumar tres puntos puede marcar la diferencia en la segunda mitad del torneo. Tigres viene de una derrota ante Cruz Azul por lo que no pudo sumar en esta jornada y al momento se ubica en la séptima posición con 10 unidades, mientras Pachuca ganó 3-1 al conjunto del Atlas el sábado pasado y es quinto en la tabla con 11 unidades.

Para Tigres ganar en casa es casi una obligación, mientras que Pachuca intentará dar un golpe de autoridad y consolidarse como uno de los rivales más incómodos.

¿Dónde ver el partido Tigres vs Pachuca?

El partido lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la presencia de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, a partir de las 19:00 horas.

