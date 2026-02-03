TV Azteca transmitirá Bahía vs Fluminense en la Jornada 2 del Brasileirão 2026

El futbol brasileño continúa su andar en la temporada 2026 y este jueves 5 de enero TV Azteca transmitirá a partir de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 del Brasileirao: Bahía vs Fluminense, un choque que promete intensidad, goles y espectáculo.

El conjunto de Bahía llega con la misión de sumar otros seis puntos en el torneo y aprovechar la localía para imponerse ante un rival de jerarquía. Bahía ha apostado por un proyecto que combina juventud y experiencia, con jugadores que destacan por su velocidad y entrega. La afición en la Arena Fonte Nova será clave, pues el apoyo de su gente siempre convierte al estadio en un escenario complicado para los visitantes.

Por su parte, Fluminense arranca la temporada con la etiqueta de favorito. El “Flu” cuenta con un plantel sólido, liderado por figuras de peso en el ataque y un mediocampo creativo que lo hacen uno de los equipos más atractivos del campeonato. Tras un buen debut en la primera jornada, el cuadro carioca buscará mantener el paso perfecto y demostrar que está listo para pelear por el título del Brasileirao 2026.

¿Cuáles son las figuras del Bahía?

Willian José (Delantero, 34 años)

Goleador con amplia experiencia en España y Brasil.

Su capacidad para definir y su liderazgo ofensivo lo convierten en la referencia del ataque.

Everton Ribeiro (Mediocampista, 37 años)

Ex figura del Flamengo y de la selección brasileña.

Aporta visión de juego, experiencia y calidad técnica en el mediocampo.

Cauly (Mediocampista, 30 años)

Motor creativo del equipo.

Destaca por su capacidad de distribución y llegada al área rival.

Gilberto (Defensa, 33 años)

Lateral derecho experimentado, sólido en el juego aéreo.

Líder en la zaga, aporta seguridad y orden táctico.

Kanu (Defensa, 29 años)

Central con buena salida de balón.

Se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares del club.

Rodrigo Nestor (Mediocampista, 25 años)

Joven talento brasileño con proyección.

Su dinamismo y capacidad de recuperación lo convierten en pieza importante para el futuro del club.

¿Cuáles son las figuras del Fluminense?

Germán Cano (Delantero, 38 años)

Máximo goleador del equipo en las últimas temporadas.

Su capacidad para definir en el área lo mantiene como el referente ofensivo del “Flu”.

Ídolo de la afición por su entrega y goles decisivos.

Paulo Henrique Ganso (Mediocampista, 36 años)

Cerebro del mediocampo, aporta visión de juego y experiencia.

Su calidad técnica sigue siendo diferencial para generar ocasiones.

Líder dentro y fuera de la cancha.

Guilherme Arana (Defensa, 28 años)

Lateral izquierdo de gran proyección ofensiva.

Reconocido por su capacidad de recorrer toda la banda y aportar centros precisos.

Figura también en la selección brasileña.

¿Dónde ver el partido Bahía vs Fluminense?

El encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Brasileirao lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Deportes Network, el sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis a partir de las 16:00 horas este jueves 5.

