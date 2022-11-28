TV Azteca transmitirá Corea del Sur vs Ghana EN VIVO | Qatar 2022

Las Selecciones de Corea del Sur y Ghana se enfrentarán este 27 de noviembre en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El partido se jugará en el Estadio Education City a las 7 horas del centro de México y podrás verlo EN VIVO por el Canal del Mundial, Azteca 7.

A priori, es un compromiso muy parejo. El algoritmo de Google que calcula la probabilidad de victoria en los encuentros del Mundial le otorga un 37 por ciento al cuadro surcoreano, por el 32 que le da al ghanés y el 31 al empate.

¿Cómo llega Corea de Sur?

La Selección de Corea del Sur se presentó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a una plantilla mucho más fuerte, en el papel. Sobre el terreno del juego, en un partido muy trabado y con pocas opciones, los cuadros protagonistas no pudieron hacerse daño y terminaron repartiendo puntos tras el 0-0

Antes del encuentro, la participación de la máxima figura de la escuadra asiática, Son Heung-Min, estaba en duda. Tuvo que jugar con máscara pero la estrella coreana pudo disputar el duelo.

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¿Cómo llega Ghana?

La Selección de Ghana jugó su primer partido del Mundial de Qatar 2022 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. En el primer tiempo aguantó el cero pero en la segunda mitad, con un polémico penal. El ‘Bicho’ rompió el cero. El cuadro africano igualó el marcado a la brevedad a través de André Ayew. Y pocos minutos más tarde el conjunto europeo se puso por delante de nuevo en la pizarra. El encuentro terminó 3-2 a favor de los lusitanos.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Ghana’s Osman Bukari celebrates scoring their second goal REUTERS/Marko Djurica|MARKO DJURICA/REUTERS

Recuerda que podrás disfrutar el encuentro EN VIVO por el Canal del Mundial, Azteca 7 a las 7:00 am.

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