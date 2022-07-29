TV Azteca transmitirá el E-Prix de Londres EN VIVO | Formula E

El ABB FIA Formula E World Championship está entrando a la recta final con cuatro pilotos alejándose del grupo en la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos y con sólo cuatro carreras restantes en dos fines de semana dobles.

El SABIC London E-Prix 2022 es el primero de esos dos fines de semana, con la Ronda 13 este sábado y la Ronda 14 el domingo en el recinto ExCeL London en el corazón de los históricos Docklands, al este de Londres.

Segunda vez de la Formula E en Londres

La Formula E hizo su primer viaje a ExCeL London la temporada pasada, y por primera vez en una serie de carreras internacional que se llevó a cabo en un diseño de circuito interior/exterior que ofreció un desafío completamente único para que los pilotos y los equipos se familiaricen. Ambas carreras fueron ganadas por pilotos británicos con Jake Dennis y el ex piloto de Mahindra Racing, Alex Lynn, que hicieron valer la ventaja de correr en casa.

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Mientras que el año pasado sólo se permitió la entrada al recinto a un puñado de aficionados debido a las restricciones de Covid, este fin de semana las tribunas con capacidad completa se abren al público por primera vez para una carrera de Formula E en el ExCeL de Londres, y quedan pocas entradas.

Los pilotos que pelean por el liderato

Los aficionados londinenses se preparan para un dramático fin de semana de carreras, en el que cualquiera de los cuatro primeros pilotos podría tomar la delantera o ver cómo sus posibilidades de título sufren un gran golpe antes de que la octava temporada concluya en Seúl los días 13 y 14 de agosto.

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Stoffel Vandoorne de Mercedes y Edoardo Mortara de Rokit Venturi son los dos primeros lugares del campeonato de pilotos y hay once puntos de diferencia entre ellos. Sin embargo, Mitch Evans, Jean-Éric Vergne, Robin Frijns, t Félix Da Costa, también podrían meterse de lleno a la lucha este fin de semana.

Horario y dónde ver el E-Prix de Londres

No te pierdas el E-Prix de Londres de la Formula E, este fin de semana con la doble cartelera del sábado 30 de julio y domingo 31, a las 8:50 AM por aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, así como a través de las redes sociales de Azteca Deportes.