OFICIAL: TV Azteca transmitirá España vs Argentina, GRAN FINAL del Mundial 2026™

La espera ha terminado y el partido más importante del planeta ya tiene fecha, hora y pantalla asegurada. TV Azteca transmitirá en VIVO y completamente GRATIS la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un choque de antología donde la selección de España y el combinado de Argentina se disputarán la gloria eterna.

¡GOL DE LOCURA CON OLOR A FINAL! Lautaro Martínez pone arriba a Argentina

El silbatazo inicial de este épico enfrentamiento está programado para este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, la fiesta futbolística en la señal de la televisora del Ajusco comenzará mucho antes. A partir de las 11:30 A.M., los aficionados podrán sintonizar la espectacular Ceremonia de Clausura, un show de talla internacional que contará con la presentación de artistas icónicos como Shakira, BTS, Madonna y Coldplay, preparando el terreno para el drama deportivo que paralizará al mundo.

¿Dónde ver la Final del Mundial 2026?

Para que no te pierdas ni un solo detalle del duelo táctico, las jugadas de fantasía y la coronación de un nuevo monarca o del bicampeonato del a Albiceleste, TV Azteca pondrá a disposición del público toda su infraestructura multiplataforma:

Televisión Abierta: La transmisión estelar e histórica será a través de la señal de Azteca 7 .

La transmisión estelar e histórica será a través de la señal de . Plataformas Digitales: Si te encuentras fuera de casa, podrás seguir las acciones totalmente en vivo mediante el sitio oficial de Azteca Deportes y la aplicación móvil TV Azteca En Vivo.

El "Dream Team" del micrófono en la GRAN FINAL

Uno de los mayores atractivos de esta transmisión es, sin duda, el equipo de narradores y analistas que le darán voz a la gran final. TV Azteca desplegará a sus cartas fuertes para garantizar la mejor experiencia y el inconfundible estilo que ha marcado época en el periodismo deportivo mexicano:

La dupla de oro conformada por Christian Martinoli y el "Doctor" Luis García liderará los micrófonos, acompañados por el análisis de Jorge Valdano y la picardía de Jorge Campos y Zague, asegurando una transmisión llena de emoción, debate y un toque inigualable de humor.

TE PUEDE INTERESAR:



La final promete emociones de principio a fin: por un lado, la renovada y dinámica generación española liderada por su fútbol asociativo, y por el otro, la jerarquía de una Argentina que busca consolidar su dinastía mundialista de la mano de sus grandes figuras. Prepara la botana, aparta el domingo y vive el desenlace de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la señal de los que de verdad saben.

