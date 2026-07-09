TV Azteca transmitirá Francia vs Marruecos, partido de cuartos de final del Mundial 2026

Desde la cancha del Estadio Boston, Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que promete emociones al por mayor luego del gran desempeño y la garra que ambas selecciones mostraron en la ronda anterior para conseguir su boleto a esta instancia.

La escuadra francesa llega a este compromiso tras un desgaste físico y mental importante en los octavos de final, donde sufrieron de más para vencer 1-0 a Paraguay en Filadelfia.

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Por su parte, la selección de Marruecos aterriza en Boston con la confianza a tope luego de golear 3-0 a Canadá en Houston. A pesar de que los norteamericanos dominaron el trámite del juego durante el primer tiempo, la figura del arquero Yassine Bounou aparecio para mantener su portería en cero.

Ahora, ambos equipos se enfrentarán en un emocionante partido que promete intensidad desde el primer minuto. Estará en juego un lugar en las semifinales del torneo más importante del balompié internacional, donde su rival saldrá de la llave entre España y Bélgica

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