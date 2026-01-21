Bad Bunny estará en el Super Bowl: ¿cobrará o no por su participación en el medio tiempo?

El Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina y quien se robará todas las miradas en el show del medio tiempo es nada más y nada menos que Bad Bunny. El artista puertorriqueño será el encargado de animar la fiesta en el estadio y en los millones de hogares que estarán sintonizando el evento vía televisión en Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, muchos se preguntan si el cantante recibirá un monto económico por su participación.

A pesar de que resulte extraño, el artista que se encarga del show del medio tiempo no recibe ningún pago por su presentación en este evento. La NFL no dará dinero, en este caso, a Bad Bunny, pero por el simple hecho de estar presente en el Super Bowl , generará una gran cantidad de millones mediante otros medios.

Bad Bunny aumentará sus ingresos gracias al Super Bowl

Diversos reportes indican que, en los últimos cinco años, los artistas principales que protagonizaron el show del medio tiempo del Super Bowl aumentaron en una media del 110% el consumo de su música en diferentes plataformas durante la semana del evento. De acuerdo a Billboard, se estima que Bad Bunny genera aproximadamente más de 700 mil dólares con su música por semana en la actualidad.

Esto quiere decir que estos números podrían incrementarse considerablemente previo y después de su show durante el Super Domingo, generando una gran cantidad de ganancias a pesar de no recibir ni un solo céntimo por parte de la NFL.

TE PUEDE INTERESAR:



Fecha y horario en el que se celebrará el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y el partido está programado para iniciar a las 17:30 horas (tiempo Centro de México). Si bien es cierto que Bad Bunny estará presente en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers, el Super Domingo contará con una extensa cobertura previa, análisis, ceremonias especiales y presentaciones musicales antes del kickoff.

Los cuatro equipos que pelean por un lugar en el Super Bowl 2026

Este domingo 25 de enero se llevarán a cabo las finales de conferencia de los playoffs de la NFL de la temporada 2025. Por un lado, New England Patriots y Denver Broncos se enfrentarán en la final de la Conferencia Americana (AFC), mientras que Los Angeles Rams y Seattle Seahawks jugarán la final de la Conferencia Nacional (NFC). Los ganadores estarán presentes en la próxima edición del Super Bowl 2026.

