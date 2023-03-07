UEFA devolverá dinero a aficionados del Liverpool

La UEFA anunció este día que devolverá el dinero a aficionados del Liverpool que asistieron a la final de la Champions League del año pasado en la ciudad de París, después de que un informe independiente señalara que no fueron responsables del caos que se produjo fuera del estadio.

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La final se retrasó 36 minutos después de que miles de seguidores del Liverpool no pudieran entrar en el Stade de France para presenciar el partido del 28 de mayo, que ganó el Real Madrid por 1-0.

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La policía francesa fue filmada utilizando gases lacrimógenos contra los aficionados, incluidos mujeres y niños. Aunque en un principio la UEFA culpó a los aficionados del club inglés de los disturbios, el organismo se disculpó más tarde tras la publicación de un informe independiente.

"Hemos tenido en cuenta un gran número de opiniones expresadas tanto en público como en privado y creemos que hemos elaborado un plan que es completo y justo", declaró el secretario general de la UEFA Theodore Theodoridis en un comunicado.

"Valoramos la aportación de las organizaciones de aficionados del Liverpool FC Spirit of Shankly (SOS) y Liverpool Disabled Supporters Association (LDSA), así como el diálogo abierto y transparente durante todo este periodo".

"Reconocemos las experiencias negativas de esos aficionados ese día y con este plan reembolsaremos a los aficionados que habían comprado entradas y que fueron los más afectados por las dificultades para acceder al estadio".

Los aficionados del Liverpool no exime a la UEFA

Los aficionados del Liverpool tenían asignadas 19,618 entradas para la final. Los dos grupos de hinchas, SOS y LDSA, acogieron con satisfacción el anuncio con una declaración conjunta, pero dijeron que esto no exculpa a la UEFA.

"Con la promesa de reembolsar a los aficionados, la UEFA ha reconocido de alguna manera su participación en el fiasco", afirmaron. "Pero esto no excusa a la UEFA, no la exime de las críticas ni disminuye la necesidad de que aplique todas las recomendaciones hechas por la investigación independiente."

Las entradas para la final costaron entre 74 dólares y 733 dólares.

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"Además, todos los aficionados que según los datos del control de acceso no entraron en el estadio antes de la hora originalmente prevista para el saque inicial o que no pudieron entrar en el estadio, tendrán derecho a un reembolso", añadió la UEFA.

La UEFA dijo que las reclamaciones de los aficionados del Real Madrid y los seguidores neutrales que cumplan los criterios de reembolso serán procesadas a través de su servicio de atención al cliente.