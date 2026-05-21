UEFA sanciona técnico de por vida por grabar a jugadoras en los vestidores

La UEFA ha sancionado de por vida al entrenador de origen checo Petr Vlachovsky, quien desde hace un tiempo estaba siendo investigado y fue condenado por grabar a las jugadoras del FC Slovacko, mientras estaban en la zona de regaderas y los vestidores.

La decisión fue tomada por el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, ahora el Petr Vlachovsky, no podrá trabajar en nada que se encuentre relacionado con el futbol de forma directa por el resto de su vida.

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El caso destapó años de grabaciones

El castigo que la UEFA ha impuesto para Petr Vlachovsky, es una de las mayores sanciones en la historia, lo que refleja el compromiso del organismo por la tolerancia cero en este tipo de situaciones.

El caso es uno de los escándalos más grandes en la historia del futbol femenino en Europa, ya que además de los hechos, Petr Vlachovsky había estado en el club por años, aunque también fue técnico de la selección femenina Sub-19 de República Checa.

Todo comenzó cuando las autoridades descubrieron los videos de las víctimas, por lo que se hizo una investigación en contra de Petr Vlachovsky, donde se descubrió que había grabado a más de una decena de jugadoras cuando estaban en los vestidores y zonas reservadas para mujeres.

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Las sanciones en contra de Petr Vlachovsky

Tras la investigación en contra de Petr Vlachovsky, las autoridades procedieron a su detención en 2023, ya que parte del material que fue grabado, apareció en la web, lo que ocasionó que los cargos fueran más graves.

Antes de la sanción de la UEFA, las autoridades de República Checa ya habían castigado a Petr Vlachovsky, con un año de prisión condicional, más cinco años de prohibición para ser entrenador en el país.

Por su parte, la UEFA ha pedido extender la sanción a nivel internacional y a la federación checa, para que le quite su licencia profesional de forma definitiva.

