OFICIAL: Mexicano mete a su equipo a la Conference League de manera histórica

El Rangers de Andorra, club del cual el exfutbolista mexicano Marco Fabián es dueño y presidente, ha concretado una hazaña sin precedentes al asegurar su boleto para las rondas eliminatorias de la UEFA Conference League 2026-2027, tras consolidarse en la tercera posición del campeonato local.

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El impacto de este logro cobra dimensiones mayúsculas al analizar la estructura del club. Fiel a su deseo de impulsar el talento de su país, Fabián edificó un búnker mexicano en los Pirineos. El banquillo está bajo la dirección técnica de Jaime Durán, mientras que la plantilla cuenta con una base de entre 9 y 11 futbolistas aztecas procedentes de la Liga de Expansión y la Liga MX. Se trata de elementos que habían perdido protagonismo en el circuito nacional y que hoy encuentran en Andorra una vitrina inmejorable para relanzar sus carreras en territorio europeo.

Mexicanos en la Conference League

El propio Marco Fabián habló con profunda emoción sobre lo que representa este histórico hito deportivo tras dos años de gestión en la máxima categoría andorrana:

"Culmina el segundo torneo, el segundo año, del cual, después de subir a primera división, el pasado año nos quedamos en cuarto lugar, fuera de competiciones europeas. Hoy es nuestro segundo torneo, segundo año del cual estamos en Rangers, compitiendo en la liga andorrana, la cual tiene las opciones de competir en previas de Europa League, de Champions League, de Conference League, y que es una liga afiliada a UEFA. Y que se ha logrado el boleto para Conference".

Para la institución, que hace no mucho deambulaba en las divisiones de ascenso, codearse con el ecosistema de la UEFA es un sueño hecho realidad. Sin embargo, el presidente mantiene los pies sobre la tierra de cara al espinoso camino administrativo y deportivo que se avecina:

"Es una gran hazaña y una historia para el club. La siguiente semana se dará la resolución de si vamos a competir a la previa de Conference League. Esa yo creo que va a ser una gran noticia, sobre todo para los jugadores mexicanos y los jugadores que nos están apoyando acá, que podamos estar en un gran aparador. Ya después vendrá el sorteo, donde nos tocará competir contra equipos de Malta, Chipre, Montenegro... son cuatro rounds para poder clasificar a la Conference League”.

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Aprovechando las bondades de una liga sin límite de extranjeros, el proyecto de Durán y Fabián ya rompió fronteras. Si la resolución de la UEFA es favorable en los próximos días, este grupo de futbolistas marginados en México estará a solo cuatro eliminatorias de meterse formalmente a la fase de liga, llevando el orgullo azteca a los escenarios más competitivos del planeta.

