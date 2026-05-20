Estas son las selecciones que se hospedarán en Jalisco para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jalisco se convertirá en una de las grandes casas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A menos de un mes para el arranque de la Copa del Mundo, Guadalajara no solo se prepara para recibir cuatro partidos de fase de grupos en el Estadio Guadalajara (Akron), sino también para convertirse en centro de concentración de dos selecciones mundialistas: Colombia y Corea del Sur.

Colombia elige la tecnología de Zapopan para su regreso mundialista

De acuerdo con el mapa de campamentos base para el torneo, la Selección Colombia tendrá su sede en la Academia AGA del Atlas, ubicada en Zapopan, y se hospedará en el Grand Fiesta Americana Country Club. Se trata de uno de los complejos deportivos más modernos del futbol mexicano, inaugurado en 2023 y diseñado bajo estándares de alto rendimiento.

Álvaro Montero fue titular en Colombia en lugar de Mier|Selección Colombia / X

La decisión tiene un peso importante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Colombia volverá a un Mundial después de ausentarse en Qatar 2022 y tendrá en Guadalajara uno de los puntos clave de su recorrido. La Tricolor debutará ante Uzbekistán en Ciudad de México, jugará su segundo partido ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal en Miami.

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Corea del Sur se instala en Verde Valle con la mira puesta en México

La otra selección que tendrá base en Jalisco será Corea del Sur. El combinado asiático utilizará las instalaciones del Verde Valle como centro de entrenamiento y se hospedará en el Westin Guadalajara. La Asociación Surcoreana de Futbol confirmó desde enero que el equipo instalaría su centro de operaciones mundialista en la capital jalisciense. La elección tiene sentido deportivo y logístico: Corea disputará en Guadalajara sus dos primeros partidos de la Fase de Grupos, primero contra República Checa y después frente a México.

Ese segundo encuentro promete ser uno de los más atractivos para la afición mexicana. El México vs Corea del Sur, programado para el 18 de junio, puede ser determinante en el Grupo A y tendrá como escenario una sede con fuerte identidad futbolera. Además, la presencia de figuras como Son Heung-min eleva el interés internacional por la estancia del equipo asiático en territorio jalisciense.

¿Cómo juega Corea del Sur?|Corea del Sur / X

Duelos de élite y visita real en el Estadio Guadalajara

Guadalajara también recibirá otros duelos de alto impacto, incluido el Uruguay vs España, partido entre dos campeones del mundo que se jugará el 26 de junio. Incluso se confirmó que el Rey Felipe VI asistirá al encuentro entre españoles y uruguayos, lo que añade un componente diplomático y mediático a la agenda mundialista de la ciudad.

Fiesta total en la Perla Tapatía: Millones de visitantes y Fan Festival

Más allá de la cancha, Jalisco espera un impacto turístico de gran escala. Las autoridades estatales proyectan la llegada de más de tres millones de visitantes durante el torneo, mientras que el FIFA Fan Festival en el Centro Histórico buscará concentrar la fiesta mundialista durante los 39 días de competencia.

Así, Jalisco no será únicamente una sede más del Mundial 2026. Con Colombia y Corea del Sur instaladas en Guadalajara, partidos de alto perfil y una agenda turística ambiciosa, la Perla Tapatía apunta a convertirse en uno de los epicentros futboleros de México durante la Copa del Mundo.

