ÚLTIMA HORA: 4 claves para entender el conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr... qué fue lo último que pasó

La victoria del Real Madrid sobre Benfica en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League se vio manchada por un supuesto acto de racismo de Gianluca Prestianni hacia Vinícius Jr. No obstante, el argentino no fue sancionado y estará disponible para el encuentro de vuelta, ya que hasta el momento no hay pruebas contundentes, debido a que el extremo se tapó la boca mientras encaraba al brasileño. Estas son las 4 claves para entender el conflicto.

1. Supuesto racismo

Vinícius Jr. marcó un golazo y su festejo no le sentó nada bien a los jugadores del Benfica, quienes lo encararon. De ahí surgió el supuesto insulto racista de Prestianni al brasileño, lo que provocó que el partido fuera suspendido durante 10 minutos y que el conflicto se mantenga latente en estos días.

El argentino supuestamente hizo insultos de racismo contra el brasileño|@365scoresMX

2. Insultos entre jugadores

El supuesto acto racista ocasionó un conflicto entre los jugadores del Real Madrid y Benfica. Nicolás Otamendi le restregó en la cara a Vinícius el campeonato mundial de Argentina, título que el brasileño aún no conquista con su selección, mientras que Kylian Mbappé le dijo de todo a Gianluca tras el supuesto inconveniente.

Lo último que se sabe del caso Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

3. Posible abandono de partido

El entrenador del Real Madrid confesó que el equipo pudo abandonar el partido debido a los supuestos insultos racistas hacia su estrella en caso de que él lo decidiera, lo que hubiera marcado un parteaguas en la historia del futbol o un posible castigo para los merengues.

4. Buscan resolución

Real Madrid presentó más pruebas en el caso a fin de que la UEFA suspenda a Prestianni, quien no ha recibido ninguna sanción al no ver una toma clara de los presuntos insultos, ya que tapó la boca. Hasta el momento, el argentino está disponible para encarar el duelo de vuelta que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero.